Com direito a um bolo de oito andares, cães se casam em evento de caridade

Ao menos 90 cães participaram da celebração. (Reprodução / The Mirror)

Uma cerimônia emocionante foi realizada para celebrar o casamento de dois pequenos chihuahuas. Chester e Izzy se casaram em uma celebração realizada no jardim da casa de seus tutores e aproveitaram a ocasião para arrecadar doações para uma instituição de resgate de animais.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Chester, de 8 anos, se casou com Izzy, de 1 ano, em uma bela cerimônia realizada em Cheshire, Reino Unido. Durante o evento, os animais trocaram votos, anéis de compromisso e até mesmo dividiram alguns petiscos.

Na ocasião os animais prometeram “sempre brincar juntos; cuidar dos filhotes; estarem presentes um para o outro; compartilhar seus brinquedos e proteger suas casas dos carteiros.

A tutora da noiva, Stephanie Rice, e a tutora do noivo ‘Mandy Willow’, estiveram presentes durante toda a comemoração e até mesmo os ajudaram a cortar e servir o bolo de oito camadas feito especialmente para os animais celebrarem a ocasião.

Arrecadação para caridade

Contando a história de seus animais, Mandy relata que que seu cachorrinho se apaixonou por Izzy a primeira vista: “Chester ficou completamente apaixonado por Izzy durante os nossos passeios. Ele fica louco quando a vê e grita por ela quando a encontra no carro”.

A ocasião contou até mesmo com a presença de um celebrante canino, que assumiu o papel com a ajuda de sua tutora, Rebecca Knapper. “Eu nunca celebrei um casamento de cachorro antes. Agora quero fazer outros! Passei quinze dias procurando diversos trocadilhos envolvendo cachorros”.

O evento não foi realizado somente para a diversão, mas também teve o propósito de arrecadar doações. Estiveram presentes membros de clubes de caminhada de chihuahuas e outras raças de porte miniatura e também a instituição de caridade local. Runcorn Cheshire Sighthound Rescue, que arrecadava dinheiro para ajudar na recuperação de um cachorro atingido por um carro em alta velocidade.

“Estamos arrecadando dinheiro para a instituição de caridade. Fizemos também outros eventos temáticos com essa finalidade. No Natal fizemos o ‘Santa Pawns’, em agosto vamos fazer um festival e outras coisas diferentes. A cada evento destinamos as doações para uma instituição de caridade dedicada a cuidar de animais”, revela Mandy.