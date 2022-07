Bebê nasce com quatro braços e quatro pernas e é chamado de ‘reencarnação divina’

Com quatro braços e quatro pernas, o nascimento do “bebê milagre”, como ficou popularmente conhecido, no estado de Uttar Pradesh, na Índia, repercutiu internacionalmente com alguns afirmando que se trata de uma “reencarnação divina”.

Nascido no último fim de semana, no Shahabad Community Health Center, o bebê possui um excesso de carne em seu corpo que parece ser um par extra de pernas e braços, como apontado pelo portal Publimetro.

Através das redes sociais, diversas imagens e vídeos foram compartilhadas da criança que veio ao mundo com um total de 3,5 quilos.

A repercussão do nascimento de bebê

De acordo com a mídia local, após os detalhes revelados, uma multidão de pessoas se aproximou do centro médico para ver o bebê que também foi chamado de “milagre da natureza”.

Há ainda a especulação entre as pessoas de que a criança seria a reencarnação de Lakshmi, deusa Hindu que representa a riqueza, poder, fertilidade, beleza, fortuna, entre outros. Na internet, é possível ver que tal figura religiosa possui mais de dois braços.

Por fim, o portal chileno relembra o nascimento de outra criança, em janeiro deste ano, com quatro braços e pernas, considerada uma “reencarnação de Deus”, e que comoveu uma multidão que se direcionou para ver mãe e filho no Hospital Sadar.

Sobre a última criança, nascida recentemente, ela e a mãe passam bem.

Assim sendo, veja a seguir duas publicações compartilhadas no Twitter e em uma delas a imagem do bebê que nasceu no último fim de semana e que repercutiu internacionalmente.

