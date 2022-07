Vídeo viralizou: bêbado, homem quase provoca incêndio em casamento

Todo mundo tem um parente que aparece nos casamentos para ‘causar’ e estragar a festa. Isso é quase uma regra familiar. Não foi diferente no caso citado pelo jornal argentino Clarín, onde um parente um pouco mais alegre quase provoca um desastre.

Nas imagens, é possível ver um homem visivelmente embriagado dançando com alguns fogos, do tipo estrelas, na mão. Em certo momento, ele se aproxima de uma mulher e começa fazer uns movimentos de dança, enquanto inadvertidamente acaba encostando os fogos em um barril com palha, começando um pequeno incêndio.

Ele não nota as chamas, enquanto todos começam a gritar assustados porque o fogo começa a aumentar. Se o começo não foi bom, piorou quando ele tentou apagar o fogo com o braço, correndo o risco de incendiar seu paletó e causar um acidente grave.

This how drunk I’m tryna be at my wedding pic.twitter.com/RchInxywDa — Thomas (@ThomasMightSnap) July 2, 2022

Neste momento, uma mulher antevê o perigo e passa correndo na sua frente para afastar a cortina do local, que poderia passar o fogo para o interior do prédio, causando um desastre de grandes proporções.

A palha incendiada cai no chão e o homem passa a pisar no local para apagá-la. Após controlar o fogo, ele volta a dançar novamente, sem importar-se com o princípio de incêndio, até que uma mulher se aproxima e, aparentemente, pede que ele pare com aquilo.

Desde que foi divulgado, o vídeo já teve mais de 11 milhões de visualizações.

