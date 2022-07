Vídeo: tenista arrebenta a câmera da TV com bolada em momento de fúria

O tenista sueco Elias Ymer estava tendo um mau dia nas quadras e se perdesse para o francês Corentin Moutet seria eliminado do Salzburg Challenger, na Alemanha, e isso provocou uma reação inesperada dele.

Pressionado, no final do primeiro set errou uma bola ao forçar no fundo da quadra e ficou furioso com mais um ponto perdido.

Quando o pegador lhe devolveu a bola para o saque, ele simplesmente descontou toda sua raiva com a raquetada mais forte que conseguiu dar, e tudo não passaria de uma comum explosão de um atleta em quadra se a bola não atingisse a câmera da TV que transmitia o torneio, arrebentando o vidro da lente e fazendo voar estilhaços de vidro para todo lado.

Ao ver o resultado de sua traquinagem, deu um sorriso envergonhado e um passo para o lado, para fora da quadra.

¡NO ES #KYRGIOS PERO CASI! Elias Ymer destruyó una cámara de la #Challenger TV tras cometer un error no forzado. Los vidrios saltaron por toda la cancha ⚠️



¿Habrá sanción? pic.twitter.com/wPLVKEtOdk — Juan Cruz Andrada (@jcruzandrada10) July 5, 2022

LEIA TAMBÉM: Vídeo viralizou: bêbado, homem quase provoca incêndio em casamento

Mas nem a explosão de raiva conseguiu evitar o que parecia inevitável desde o início da partida. Ele foi eliminado por 2 sets a 0, com parciais de 4-6 e 3-6 em partida que durou cerca de 1h30.

A informação que ficou no ar é quem vai se responsabilizar e pagar pela lente destruída da câmera da TV local e a punição recebida pelo atleta por seu ato de rebeldia.

E por falar em traquinagem

Um líder religioso da Flórida foi preso recentemente por desabotoar a calça e começar a se masturbar em frente a uma unidade da rede Starbucks, segundo notícia do Daily Star.

A situação assustou os clientes, que ligaram para a polícia e o pastor foi preso. Na delegacia, descobriu-se que não era a primeira vez que isso acontecia.

Pode interessar também: