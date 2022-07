Mulher é excluída da família após não emprestar seu vestido de noiva para cunhada ir ao baile

Um relato viralizou no Reddit após a autora contar ter sido deixada de lado pela família do marido, ao negar pedido da cunhada e sogra. O desabafo foi realizado nesta segunda-feira (4) na plataforma, através do usuário u/AITA22223.

“Eu, de 25 anos, me casei com meu marido, de 24, há um ano. Ele tem uma irmã de 16″, iniciou o relato. “Fui um pouco não tradicional com meu vestido. Peguei um grande e amarelo claro e um lindo top de tiras com renda. A vestimenta era linda e, claro, muito cara. Esse com certeza era o meu vestido dos sonhos.”

Segundo a mulher, a família do seu marido não é rica, mas possui uma boa condição de vida. Eles conversam com ela em um jantar e revelaram estarem enfrentando um problema com a busca por um vestido acessível para a jovem de 16 anos ir ao baile da escola.

“Fiquei um pouco surpresa, mas dei sugestões como procurar na internet. Na minha juventude eu fazia concursos e sempre revendíamos o vestido depois com um bom desconto. Eles me disseram que procuraram, mas não encontraram nada de que gostassem. Eu disse a eles que espero que ‘o vestido’ apareça logo”, escreveu ela.

‘Me empresta o vestido’

Após duas semanas, de acordo com a mulher, ela e seu marido foram jantar novamente na casa dos familiares. Ao chegarem, a cunhada imediatamente se lamentou. A sogra explicou que ainda não haviam encontrado a roupa para a adolescente e estavam chateadas, pois faltavam apenas três dias para o evento acontecer.

“Expressei minhas condolências, e disse a ela que talvez eu pudesse ajudá-la a dar uma última olhada ao redor. Foi quando minha sogra disse: ‘Ah, eu tenho uma ideia. Por que você não a deixa usar seu vestido amarelo? Eu provavelmente poderia adaptá-lo a tempo’. Minha cunhada imediatamente se animou - e senti como se tivesse sido uma emboscada”, registrou.

“Olhei para o meu marido, mas ele apenas deu de ombros. Educadamente, disse a eles que sentia muito, mas o vestido era muito especial para mim, além de minha cunhada e eu termos tamanhos bem diferentes. Ficaria largo nela”, continuou.

De acordo com a sogra, ela conhecia uma costureira que poderia realizar os ajustes. Contudo, a autora do relato não aceitou porque o vestido significava muito para ela, além de poder querer experimentá-lo novamente.

A adolescente saiu aos prantos. Tempo depois, a mulher e o marido deixaram a casa. A autora conta que o rapaz ficou chateado por ela não ter emprestado o vestido à sua irmã, apesar de pontuar a decisão ser um direito dela.

O vestido do baile

Os dias se passaram e chegou o evento. A autora do relato conta que viu uma postagem de sua cunhada no Facebook com um vestido azul. Ela achou a roupa “linda” e decidiu comentar no post da jovem, a parabenizando pela escolha. Contudo, recebeu um comentário de volta, pedindo sua parte pela roupa.

“Eles agora disseram ao meu marido que sou responsável por revender o vestido e devolver a metade, já que tenho experiência com isso, ou então ajudar a pagar metade. Eu disse a eles que era ridículo, mas meu marido me pediu para fazer isso”, desabafou.

“Falei que não ia ser pressionada e ele saiu por três dias para a casa de suas mães. Agora não sou mais convidada para jantares ou eventos familiares, e eles só têm coisas desagradáveis a dizer sobre mim. Dizendo que quase arruinei a noite do baile dela. A essa altura, já que meu marido nem está do meu lado, não sei se deveria ter deixado ela usar o vestido”, concluiu.

