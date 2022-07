Ele exige que o vizinho deixe o cachorro preso para seu filho brincar no jardim

Um homem está completamente revoltado depois que seu vizinho exigiu que ele mantenha seus cachorros presos dentro de casa para o filho dele poder brincar em seu quintal.

Conforme a postagem do homem realizada no Reddit, e compartilhada pelo The Mirror, após ele se recusar a atender aos pedidos dos vizinhos, eles ainda “viraram a vizinhança” contra ele.

De forma anônima o homem, que trabalha como dermatologista, conta que um dos principais motivos para ter se mudado foi justamente a busca por um espaço onde seus cachorros pudessem ficar livres. “Decidi sair do apartamento para um lugar maior, principalmente com um gramado para ter mais espaço para meus cachorros”.

“Procurei muito antes de encontrar uma casa que me agradou e acabei comprando quando a encontrei. Fica em um bairro pequeno da cidade e é bem tranquilo. Para mim, isso é ótimo”, conta o homem.

No entanto, seus problemas começaram quando ele recebeu uma visita de seus vizinhos, que pediram a ele para deixar seus cães presos dentro de casa quando ele não estivesse, pois desta forma seus filhos poderiam brincar no jardim da casa dele.

Ele se recusou

Segundo o homem, seus problemas começaram após a visita de seus vizinhos. Apesar de serem legais no início, as verdadeiras intenções foram reveladas em pouco tempo.

“A minha vizinha então começou a dizer: ‘Sei que é novo no bairro, mas gostaríamos de pedir para você manter seus cães dentro de casa quando estiver fora. As crianças gostam de brincar nos gramados da sua casa e têm medo dos cães. Então você deve deixá-los presos quando sair’”, relata o homem.

“Eu não acreditei no que estava ouvindo e pedi a ela para repetir, o que ela fez como se fosse algo comum e aceitável. Eu então me recusei pois o meu gramado é para os meus cachorros e os filhos dela não devem ir à minha propriedade. Ela não aceitou bem e disse que ia entrar em contato com a associação do bairro e tudo mais”.

Segundo ele, a partir desta conversa as coisas mudaram completamente. A vizinha em questão é parte da associação de moradores e passou a espalhar boatos sobre ele entre os moradores.

“Pessoas que sorriam para mim ou diziam ‘bom dia’ não olham mais na minha cara. Isso está me irritando, ver pessoas achando que minhas ações foram erras me fazem pensar se eu fui errado”, explica o homem.

Para os usuários do Reddit, ele agiu corretamente: “É sua propriedade e seu direito. Mesmo sem os cães você pode não permitir brincadeiras no seu quintal”.

“As questões legais são a maior preocupação. Se uma criança se machucou na sua propriedade, você vai ser responsabilizado mesmo que ela tenha invadido. Lembre seus vizinhos disso, isso pode ajudar”, afirmou outra pessoa.