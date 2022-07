Ela pediu doações para fazer uma festa para seu cão e reclamou do valor recebido

Uma mulher foi criticada após utilizar um grupo para vaquinhas e doações no Facebook como forma de arrecadar dinheiro para fazer uma festa de aniversário para seu cachorro.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher fez a publicação em um grupo do Facebook focado na doação e arrecadação de dinheiro para as mais diversas causas. Em seu caso, ela relatou que estava passando por um momento de aperto financeiro desde o começo da pandemia e afirmou que gostaria de fazer uma comemoração de aniversário para celebrar a vida do seu cachorro.

Para isso, ela pediu um valor total de 200 libras (aproximadamente R$1300), para arcar com os custos da comemoração. No entanto, ela não chegou nem preto de arrecadar o valor desejado.

Após notar que as doações chegaram somente a 55 libras (R$351), a mulher decidiu “agradecer” aos demais integrantes do grupo que doaram para sua causa: “Droga, eu realmente queria ter conseguido mais. Estou extremamente grata pelo que consegui, mas só consegui 55 libras das 200 que precisava”, escreveu a mulher que finalizou a publicação com um emoji chorando e um coração partido.

Ela foi amplamente criticada

Em resposta ao comentário de “agradecimento” da mulher, um moderador do grupo retornou: “Esse tipo de comentário é proibido. Publicações se colocando como vítima e tentando causar culpa em quem não ajudou é algo contra as regras e fundamentos do nosso grupo”.

“Você será silenciada por sete dias e os comentários serão desativados. Caso tenha alguma dúvida, envie uma mensagem para os moderadores”, dizia a mensagem.

Apesar disso, a publicação da mulher acabou sendo compartilhada no Reddit onde outros usuários da plataforma comentaram a situação e não pouparam críticas: “Imagina pedir dinheiro em um grupo de caridade para fazer uma festa de aniversário para seu cachorro”.

“Ela ainda tentou dizer que estava ‘grata’ como uma maneira de tentar esconder o fato de que ficou completamente irritada”, comentou uma pessoa anônima.

Outro usuário comentou: “Existe um grupo onde as pessoas dão dinheiro para uma festa de cachorro? Quero me inscrever o quanto antes! Preciso fazer uma pista de atletismo para minha tartaruga”.