Ela está obrigando a amiga a trocar o nome do cachorro por causa de sua filha

Uma mulher exigiu que sua amiga trocasse o nome de seu cachorro para que ela pudesse utilizar o nome para nomear sua filha. Segundo ela, a possibilidade da filha crescer “com o nome de um vira-lata” é algo inaceitável.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher, que está grávida, trocou mensagens com a amiga pedindo a ela que mudasse o nome do cachorro porque deseja utilizá-lo para nomear sua quinta filha.

Em resposta, a mulher, que também foi responsável por compartilhar a história na internet, se recusou a aceitar o pedido e recebeu uma série de comentários maldosos feitos pela sua “amiga”.

Na mensagem, a futura mamãe escreve: “Queremos chamá-la de Tillie, mas soube que você tem um cachorro com esse nome e queria que você mudasse. Obviamente, minha filha não pode ter o mesmo nome de um cachorro”.

Em resposta a mulher expôs seu ponto de vista: “Não acho que seja necessário mudar o nome da minha Tilly. Acho que você não terá contato com ela e ninguém notará que sua filha e minha cadela tem o mesmo nome”.

Ela não lidou bem com a resposta

Sem se contentar com a resposta, a mulher grávida retornou o contato afirmando estar indignada com a atitude da amiga.

“Não posso expressar como me sinto agora. Estou desapontada e decepcionada com você. Você não tem filhos, nunca vai entender como uma mãe pode amar e apenas querer o melhor para seu pequeno serzinho perfeito”.

“Estou chocada por você ser tão cruel e irracional ao se recusar a mudar o nome do seu animal para beneficiar o futuro da minha filha. Isso vai impactar e arruinar a confiança dela. Consegue se imaginar crescendo com o mesmo nome de um vira-lata? Você não merece a família que tem! Está arruinando a vida de um bebê”, teria dito a mulher.

Segundo a mulher, ela ainda recebeu uma ameaça: “Pense no que está fazendo e nas consequências de seus atos. Isso não acabou, vou falar sobre você para as outras meninas e elas vão ficar com nojo de você”.

Diante da situação, diversas pessoas comentaram a publicação da mulher e ofereceram apoio. “Você deveria ter dito que seu cachorro foi nomeado primeiro então ela que não deveria usar o nome do seu cachorro para o bebê dela”.

“Diga que você dará o nome dela ao cachorro. Ela vai ficar ainda mais feliz”, afirmou outra pessoa.