Casal faz revelação inesperada no chá de bebê e deixa os convidados surpresos

Um casal decidiu surpreender seus convidados durante o chá de bebê de seu filho. Para isso, eles decidiram que a ocasião seria ideal para fazer uma revelação inesperada.

Becky Biddulph e James Biddulph surpreenderam seus convidados ao apresentá-los a Henley, seu filho recém-nascido que resolveu chegar antes da hora.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o casal decidiu aproveitar a ocasião para apresentar o filho aos convidados, que não sabiam do nascimento prematuro da criança e até mesmo chegaram a confundi-lo com uma boneca.

O momento emocionante e surpreendente foi registrado por uma das amigas do casal, que também foi a responsável por publicar o vídeo em suas redes sociais. No registro, compartilhado pelo próprio The Mirro, é possível ver o momento em que os convidados da festa se espantam quando o casal aparece na comemoração com um “pequeno pacotinho azul” no colo.

Após o choque inicial e alguns convidados confundindo o bebê com uma boneca, eles finalmente perceberam que, na verdade, o homenageado da ocasião decidiu chegar antes da hora.

O bebê nasceu antes da comemoração

Ao perceberem que realmente se tratava do pequeno Henley, os convidados se aproximaram para cumprimentar e conhecer o recém-nascido. Neste momento é possível ouvir as exclamações de surpresa e ver diversas expressões incrédulas.

Uma das convidadas fala que tinha certeza que o bebê tinha nascido, enquanto outro complementa: “Achei que você estava segurando uma boneca ou algo do tipo”.

Becky revela que a ideia de apresentar o filho durante o chá de bebê aconteceu depois que o pequeno decidiu nascer duas semanas antes da data prevista do parto.

Leia também: Mulher fica arrasada ao descobrir que a irmã deu ao filho o nome de seu falecido marido

“Com ele nascendo tão perto da data que seria o chá de bebê, pensei que essa era a melhor oportunidade para apresentá-lo a todos. Foi engraçado ver as reações e quando todos perceberam que era ele, foi incrível!”, revela a mãe.

“O dia foi mágico! Eu amei cada segundo e não teria mudado absolutamente nada”, finaliza.