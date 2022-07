Um cão de dois anos morreu depois de proteger quatro irmãos de serem atacados por um puma, que entrou no quintal de sua residência em Colorado, nos Estados Unidos.

O incidente ocorreu no mês passado, enquanto as crianças brincavam no quintal de casa. como detalhado pelo site Today.

Graças ao cão da família, chamado Lady, as crianças foram salvas de serem atacadas pelo puma, em um ato impressionante.

Lady, uma mistura de pitbull-chihuahua, começou a latir agressivamente no quintal ao ver o animal se aproximando dos quatro irmãos, alertando o pai para a situação.

Com isso, ele conseguiu proteger as crianças, enquanto o animal lutou com o puma selvagem.

Cachorro da família morre protegendo crianças de ataque de puma

Lady sobreviveu à luta, mas ficou com ferimentos graves. “Ela estava ensanguentada”, lembrou o tutor.

A família levou a cadela ao veterinário, onde confirmou o diagnóstico grave, que precisou ser sacrificada.

Um guarda florestal informou à família que o puma provavelmente não retornaria ao local.

De acordo com o abrigo Native Animal Rescue em Santa Cruz, na Califórnia, uma vez que os pumas matam suas presas (o que não ocorreu na hora), eles comem a carcaça até ficarem cheios e depois enterram o resto. Após um período, eles retornam e continuam comendo.

Ainda de acordo com as informações, não é incomum que um puma entre em um quintal residencial, embora os ursos tendam a ser um problema maior na área.

Texto com informações do site Today