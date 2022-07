Embora não seja algo totalmente fora do comum, isso porque já foram vistas, por exemplo, vacas com 5 patas, uma imagem em questão chamou a atenção de internautas que se questionaram: este é de fato um cachorro com abdômen maior e com 6 patas?

Para quem está curioso sobre o caso, trata-se da imagem disponível na plataforma Google Maps em que um casal aparece passeando com um doguinho, mas com um detalhe inusitado: o animal aparece com 6 patas.

De acordo com detalhes compartilhados, o registro foi feito na cidade de San José, na Califórnia, Estados Unidos.

O que há por trás desta foto?

Diante da imagem compartilhada, os internautas levantaram duas hipóteses: o cachorro poderia realmente ter as 6 patas ou se tratar de uma falha na captura da foto divulgada.

E, desvendando de vez o mistério, trata-se da segunda alternativa e para comprová-la, outro registro, um pouco mais adiante, mostrou o doguinho com suas 4 patas. Veja a imagem a seguir.

Cachorro com 6 patas? Esta é a verdade por trás da foto que viralizou nas redes Google Maps

