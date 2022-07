Vídeo: “O pior soco do mundo” viraliza nas redes sociais

Um simples desentendimento de rua ganhou as redes sociais em todo o mundo, tudo pela incapacidade de um homem que acabou sendo contemplado com o título de “pior soco do mundo”.

O vídeo foi gravado por uma testemunha em Worcester, na Inglaterra, do lado de fora de uma das lojas do McDonald’s. Por motivo ainda ignorado, um homem de moletom amarelo tenta atingir outro, que está de costas, com um soco giratório, no estilo dos desenhos em quadrinhos.

A vítima do soco, inconsciente do problema que o aguarda, se abaixa para pegar algo no chão, levando o agressor a errar o soco miseravelmente e se estatelar no chão. Os amigos ao redor parecem também nem ter notado tudo o que aconteceu e continuam agindo normalmente.

Estranhamente, ele se levanta e sai do local como se nada tivesse acontecido, enquanto o outro homem continua parado, sem nem perceber ocorrido. Depois que foi publicado nas redes sociais, o vídeo já teve mais de 18 milhões de visualizações, de acordo com o o jornal britânico Worcester News.

VEJA O VÍDEO DO PIOR SOCO DO MUNDO:

Got to love Worcester ay pic.twitter.com/pjkG8ByzI3 — Kurtis (@kurtisjbolton) July 1, 2022

A testemunha que carregou o vídeo no Twitter aproveitou para ‘tirar onda’ na descrição da publicação: “Eu tenho que amar Worcester, ah”, disse. A imagem teve 55 mil retuítes, 507 mil curtidas e mais de 5 mil comentários. (Com Publimetro Chile)

“Melhor pai do mundo”

Um jovem engenheiro formado resolveu comprar de volta o carro que o pai vendeu para pagar seus estudos e fazer uma surpresa para ele.

Ele postou um vídeo no TikTok onde mostra seu pai de olhos vendados sendo encaminhado ao carro, enquanto ele conta a história através de cartazes.

Até que ele tira a venda dos olhos e o pai vê o carro parado com um cartaz onde está escrito “Para o melhor pai do mundo”.

Veja o vídeo: