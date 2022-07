Psicóloga acaba virando terapeuta de assaltantes que invadiram sua casa

A psicóloga Adriana Etchegoin, 60 anos, estava jantando em sua casa na cidade de Gonnet, na Argentina, na noite da última quinta-feira quando quatro assaltantes invadiram sua casa.

Todos eram muito jovens, com idades entre 19 e 20 anos e apenas um deles estava nervoso, todos os outros pareciam muito calmos, falavam bem e agiram de forma coordenada, inclusive afirmando que já haviam estudado a casa e seus moradores. Para invadir a casa, quebraram a janela de vidro que dava acesso à sala.

Quando eles descobriram o que Adriana fazia para viver e quanto cobrava pela consulta, um deles disse que o valor estava a seu alcance e poderia pagar sessões em seu escritório.

Contraditoriamente, pararam o assalto para contar detalhes de suas vidas à psicóloga

Apesar da sessão grátis de terapia que desfrutaram, isso não impediu que vasculhassem a casa toda à procura de dinheiro e objetos para roubar.

O resultado da invasão é que os ladrões roubaram entre 200 e 300 mil pesos argentinos (entre R$ 8 mil e R$ 12 mil) que estava separado para pagar os serviços do pedreiro que fazia uma obra no local. Além disso, a quadrilha levou jóias, itens de ouro, um Playstation, uma pistola e um rifle de ar comprimido.

Adriana disse aos policiais que o grupo funcionava de forma organizada, com um dos assaltantes vigiando-a enquanto outros vasculhavam os dois pisos de sua casa.

LEIA TAMBÉM: Jovem é chamada de gorda e questionada se ‘marido musculoso é ator pago’; caso gerou revolta na web

Mas o que mais a deixou atônita foi que quando foram fugir em seu carro, elas perguntaram qual era o caminho para pegar a rodovia La Plata-Buenos Aires.

“A polícia me disse que talvez tenham feito essa consulta para enganar, porque podem morar na nossa região e usaram essa estratégia para não serem procurados aqui”, disse. (Com informações do Publimetro Chile)