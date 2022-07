Um líder religioso foi preso na Flórida, nos Estados Unidos, recentemente por se expor do lado de fora de uma unidade da rede Starbucks – pela segunda vez.

Enginio Dali Muniz-Colon supostamente desabotoou as calças e começou a se masturbar no pátio do café, que estava cheio de clientes, como detalhado pelo site Daily Star.

A situação acabou assustando os frequentadores, que logo ligaram para a emergência.

Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver ele sendo conduzido pela equipe, já algemado.

Pastor é preso por mostrar genitais enquanto se masturbava em cafeteria nos Estados Unidos

É a segunda vez que Muniz-Colon, de 39 anos, é preso pelo mesmo crime no mesmo local, de acordo com o boletim de ocorrência.

Segundo o site, o pastor foi preso e transportado para a cadeia do condado de Osceola, onde foi mantido sob fiança de 1 mil dólares (cerca de R$ 5.300).

No entanto, ele não permaneceu muito tempo detido. Logo depois, ele pagou o valor estipulado e foi liberado novamente.

Pela segunda vez este ano

Muniz-Colon havia sido preso em circunstâncias semelhantes em 9 de maio.

Ainda de acordo com as informações, a polícia local pediu que qualquer pessoa que tenha testemunhado incidentes semelhantes ligue para o escritório do xerife. Confira:

Florida pastor charged with performing sex act on himself on Starbucks patio https://t.co/Etv5dlSNaT pic.twitter.com/lKszwT5Ts2 — Daily Star (@dailystar) June 29, 2022

Texto com informações do site Daily Star