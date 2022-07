Eles pedem que o cachorro do vizinho seja sacrificado após seu cão ser mordido

Representação (Imagem de Mircea - See my collections por Pixabay)

Um casal está desesperado diante de ameaças feitas pelos vizinhos a respeito de seu cachorro. Eles, que adotaram um SRD mestiço de Husky Siberiano com 4 ou 5 anos, estão passando por apuros depois que o animal mordeu o cachorro dos vizinhos.

Conforme a publicação feita pela tutora do animal no Reddit, a situação toda aconteceu muito rápido e durante um passeio comum. Segundo ela o cachorro nunca apresentou comportamentos agressivos e apesar de ser extremamente amoroso e carinhoso acaba assustando pelo seu tamanho.

“Nosso vizinho sabia que tínhamos resgatado nosso cachorro há pouco tempo e que o estávamos socializando com pessoas e animais do bairro. Eles inclusive nos elogiaram pela beleza do nosso cão”, revela a mulher.

“Nosso vizinho também tem um cachorro, de porte médio, mas ele nunca chamou a atenção do nosso cão, ainda mais porque nossos quintais são separados por uma cerca alta. Também fomos informados pelos moradores anteriores da casa para evitar estes vizinhos pois eles causaram alguns problemas anteriormente”.

Os vizinhos estão ameaçando o cachorro

Segundo relato da mulher, seu companheiro passeava com o cachorro enquanto o vizinho estava no quintal da frente acompanhado de seu cão, que estava solto, sem guia e coleira.

“Nossa cidade tem leis que determinam que um cachorro deve sempre estar com coleira ou guia”, esclarece a mulher que conta que ter assistido a cena de sua janela.

“Ele parou por educação quando o vizinho falou com ele. Enquanto isso, nosso cachorro, que estava na coleira, desenterrou algo e isso chamou a atenção do cachorro do vizinho que correu para tentar pegar o que ele havia encontrado. Nosso cachorro mordeu o cão deles e imediatamente meu namorado o puxou e trouxe para casa”, relata a mulher.

“O vizinho disse para não nos preocuparmos por ser algo natural dos cães, mas ainda assim pensamos em oferecer algum dinheiro para ajudar com os gastos caso o cachorro tivesse sido ferido com gravidade”.

Alguns dias depois eles receberam a visita dos vizinhos que, aos gritos, exigiram que o casal sacrificasse seu cachorro. “Eles disseram aos outros vizinhos que nós somos loucos e que nosso cachorro é agressivo. Tentei argumentar e conversar com ela, mas ela continuou gritando sobre matar nosso cachorro e chamar a polícia”.

“Agora tenho medo de sair ao quintal porque o marido dela fica nos observando. A polícia disse que o cachorro deles não estava devidamente seguro com coleira e guia, e por isso não temos responsabilidade sobre o ocorrido. No entanto eu ainda planejaria ajudar se eles não agissem dessa forma. O que devo fazer?”, questiona a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela deve fica tranquila uma vez que respeitou as regras locais. “Regras são regras. Se o seu cão não estiver na coleira e alguma coisa acontecer a ele, a culpa é sua. Você fez mais do que deveria”.

“Não teria acontecido isso se o cachorro deles estivesse na coleira. Um cão na coleira pode atacar um cão solto que se aproxima por ele se sentir ameaçado. Isso nunca teria acontecido se o cão deles estivesse na coleira”, finalizou outra pessoa.