Ele se irritou após ouvir a sugestão da noiva para economizar com o casamento

Um noivo ficou completamente espantado com a sugestão de sua noiva para economizar dinheiro com o casamento. Segundo ele, a ideia da mulher seria extremamente problemática e rude com os convidados.

Conforme a publicação realizada pelo noivo no Reddit e compartilhada pelo The Mirror, o homem decidiu contar sua história para pedir a opinião dos demais usuários da plataforma sobre como resolver essa questão.

“Estamos tentando economizar dinheiro com a cerimônia de casamento. Quando falamos sobre a recepção, minha noiva acha que os convidados ficarão bem recebendo somente alguns salgadinhos, frutas, legumes, queijos variados e asinhas de frango”, conta o noivo.

“Ela sabe que vai ficar com fome se só servirmos isso, então quer que somente a nossa mesa tenha um frango assado com alguns acompanhamentos. Para mim isso é extremamente rude com nossos convidados. Estaríamos recebendo uma refeição melhor do que a deles e na frente deles”.

O noivo ficou perplexo

Diante da sugestão de economia da noiva, ele conta que ficou espantado e perplexo com a postura dela.

“Eu ficaria bem somente com os aperitivos em uma boa quantidade e servido para todos, incluindo nós. Se fossemos acrescentar o frango para cada mesa, teríamos um acréscimo de 30 dólares (aproximadamente R$160) por prato conforme as contas dela”.

Além disso, o noivo afirma que a companheira não está disposta a considerar as restrições alimentares dos convidados, e por tal motivo não pretende oferecer uma variedade de alimentos que permita a todos desfrutar de um jantar tranquilo. Ela escolheu somente seus alimentos preferidos.

Leia também: Ela foi acusada de ofuscar a noiva após um ensaio fotográfico vestida de noiva

“A cada decisão ela se justifica dizendo que é o nosso casamento e de ninguém mais. Ela não queria dar opções aos convidados e queria somente as coisas que ela gosta de comer”, afirma o homem.

Para os usuários do Reddit, o homem está certo em sua postura e é absurda a sugestão da noiva de diminuir a comida dos convidados e manter a deles.

“Se sentir fome então não coma na frente dos convidados enquanto eles não tem comida. Se não tiver dinheiro, adapte a ocasião para o seu orçamento”, afirmou uma pessoa.

“Isso seria extremamente rude! Planeje uma refeição a dois para comemorarem a noite sozinhos depois da recepção. Eu, como convidado, me sentiria ofendido nessa situação”, comentou outra.