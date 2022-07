Ele decidiu que ‘não quer uma vida em família’, mas se recusa a sair de casa

Uma mãe está vivendo uma situação completamente difícil depois que seu companheiro decidiu que não queria mais “viver em família”, mas mesmo assim não saiu da casa em que sua esposa e filhos moram.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua história por meio de um post no fórum online Mumsnet. De forma anônima, ela relata que está passando por um momento extremamente complicado em sua casa com o pai de seus filhos, de dois e sete anos.

“Meses atrás ele disse que sentia que tínhamos nos distanciado e que ele não queria mais uma ‘vida em família’ e que preferia seguir sozinho. Fiquei devastada porque não suspeitava disso, então foi um choque total”, explica a mulher.

“Ainda sou apaixonada por ele e não consigo imaginar uma vida sem ele, mas desde que ele tomou essa atitude ele continua na nossa casa e está fazendo eu me sentir horrível. Ele chega tarde todas as noites e não contribui de forma alguma para ajudar com as crianças”.

Ela está sem saber como lidar com a situação

Continuando seu relato, ela revela que o homem chegou a ter diversas estadias em hotéis e deixou de conversar com ela além de não querer ter qualquer interação com os filhos.

“Isso está me quebrando, não consigo entender o que aconteceu. Tivemos um casamento feliz e eu realmente acredito que fui uma boa esposa. Ele não discorda disso”, revela.

Apesar de suas tentativas em reverter a situação, o homem permanece firme em sua decisão. “Eu fiz aniversário recentemente e ele agiu como se fosse um dia como qualquer outro. Não posso expulsá-lo de casa porque dividimos a casa e ele diz não ter condições de ficar em outro lugar”.

“Sinto que estou presa em uma casa com um homem que eu estou desesperada para fazer me amar, mas isso não vai acontecer e estou ficando destruída. Passei três semanas afastada do trabalho por conta do estresse dessa situação”, finaliza a mulher após pedir alguns conselhos.

Para os usuários da plataforma, a situação parece ir além e envolver outras pessoas. “Você nunca vai se sentir melhor ou conseguir seguir em frente enquanto ele morar sob o mesmo teto que você”, afirma uma pessoa.

“Ele está te usando e te tratando como um nada. Assuma o controle, isso vai te fazer se sentir melhor a longo prazo”, comentou outra.

“Procure aconselhamento jurídico e inicie o processo de divórcio. Ele não quer estar neste relacionamento e o quanto antes você aceitar, mais rápido poderá seguir em paz. No momento ele está no controle, mas é você quem precisa dar as cartas”, sugeriu uma terceira pessoa.