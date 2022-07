Ela se enfureceu após o filho ter seu brinquedo favorito ‘roubado’ em um parque

Uma mãe ficou completamente enfurecida depois que outra mãe a acusou de “mimar” seu filho por ele se recusar a emprestar um brinquedo para uma criança que nunca viu.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, Corrie, a mãe do menino, decidiu contar sua história por meio de uma publicação no TikTok. Em seu vídeo, ela explica detalhadamente a situação.

Segundo seu relato, ela levou o filho para brincar em um parque e ele decidiu levar um caminhão de brinquedo para poder brincar de transportar a areia do parque. Depois de algum tempo se divertindo com o caminhão, o menino pediu para ir aos balanços e deixou seu brinquedo ao lado do casaco da mãe, que o acompanhou na brincadeira.

“Ele ficou entediado do caminhão e queria ir nos balanços, então deixamos o caminhão no banco, perto do meu casaco. Pensei que por estar junto das minhas coisas ninguém iria pegar o brinquedo”, explica a mulher.

Ela teve uma surpresa desagradável

Continuando sua história, Corrie conta que ao avisar o filho que eles tinham somente mais alguns minutos no parque o menino decidiu brincar novamente com o caminhão, mas eles tiveram uma surpresa desagradável ao buscar o brinquedo.

“Fomos buscá-lo, mas ele não estava mais lá. Então começamos a procurar no parquinho e vi um garotinho de uns 4 anos brincando com o caminhão do meu filho. Olhei ao redor, mas não encontrei a mãe da criança”, conta.

“Eu e meu filho fomos até o menino e eu disse a ele ‘Ei amigo, esse é o caminhão do Elliot, ele pode pegá-lo de volta?’, ele então me olhou com reprovação e disse que não porque estava brincando. Então perguntei onde estava a mãe dele, ele a indicou e eu fui falar com ela”.

Segundo seu relato, a mulher afirmou que o filho tinha permissão de usar o brinquedo porque o encontraram no banco e quando Corrie explicou a situação, a mulher afirmou que o filho dela tinha obrigação de “compartilhar” o brinquedo e que ele seria “mimado e egoísta” se ela não o ensinasse a fazer isso.

Ela então retrucou que pegaria o brinquedo do filho da mulher caso ela não devolvesse imediatamente o caminhão de seu filho. Somente assim ela conseguiu recuperar o brinquedo.

“Não quero ensinar ao meu filho que ele tem direito a qualquer coisa que queira apenas por que os outros precisam “compartilhar” com ele”, conta.

Rapidamente seu vídeo recebeu diversos comentários de pessoas que a defenderam e avisaram que a verdadeira lição é que as crianças devem aprender a não pegar as coisas de outras pessoas.

“Acho que o problema real não é compartilhar, mas sim pegar algo que não é seu sem perguntar”, afirmou uma pessoa.

“Sinto que é bem diferente do compartilhamento normal. O menino pegou algo que pertencia a outra pessoa em um local público, isso é como alguém usar sua toalha de praia porque ela estava na praia. Não tem ligação com compartilhar”, finalizou outra.