Ela foi acusada de ofuscar a noiva após um ensaio fotográfico vestida de noiva

Uma mulher está sendo acusada de tentar “ofuscar” sua cunhada depois que fotos de um trabalho seu como modelo de vestidos de noiva foi divulgado apenas uma semana depois do casamento do irmão.

De forma anônima, a mulher decidiu contar sua história no Reddit, e teve seu caso compartilhado pelo The Mirror. Ela explica que além de seu trabalho regular, como recepcionista de um hotel, também faz alguns trabalhos como modelo, sendo que recentemente fez um trabalho para uma loja de vestidos de noiva apenas algumas semanas antes do casamento de seu irmão.

“Sou recepcionista de hotel, mas também faço alguns trabalhos como modelo. Fiz uma sessão de fotos de vestido de noiva apenas algumas semanas antes do casamento do meu irmão, mas o anúncio da campanha saiu ontem. É uma loja local, não é muito grande”.

“Recentemente, meu irmão, Simon, se casou e precisou adiar sua lua de mel por causa do emprego. Então quando eles viram o anúncio no shopping Nancy me ligou e perguntou o motivo de ter fotos minhas vestidas de noiva espalhadas pela cidade. Eu expliquei que recebi uma oferta para modelar para a loja de vestidos”, conta a mulher.

Ela foi acusada de ofuscar a noiva

Diante do lançamento da campanha com suas fotos vestida de noiva, a mulher se viu em uma situação complicada com sua família. “Eu perguntei o que ela achou das fotos, e esperava um feedback legal, mas ela começou a gritar comigo no telefone e a me acusar de estar com ciúmes dela”.

“Fiquei surpresa porque nos damos bem, não esperava essa reação. Ela desligou na minha cara e logo recebi um telefonema da irmã dela me acusando de ofuscá-la”, conta a mulher.

Desde o ocorrido ela passou a receber diversos comentários negativos em seu Instagram, onde divulgou as fotos da campanha. Enquanto a família da cunhada a critica, seu irmão se recusa a ajudá-la.

“Recebi um vídeo do TikTok onde os amigos da esposa do meu irmão me ofendem e dizem que eu estava com ciúmes dela. Eles também ficam comentando coisas desagradáveis no meu perfil do Instagram e eu precisei desativar os comentários. Pedi ajuda ao meu irmão, mas ele se recusou”.

Sem saber como lidar com a situação, a mulher pediu apoio de outros usuários do Reddit, que garantiram que ela estava apenas fazendo seu trabalho. “Ela se casou, teve o dia dela e você apenas estava trabalhando. Isso soa como assuntos de adolescência mal resolvidos”.

“Você foi contratada para um trabalho. Ela e as amigas são ridículas. Você não apareceu vestida de noiva no casamento dela”, comentou outra pessoa.