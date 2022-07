Após a morte do noivo da irmã, ela exige o vestido de noiva que não foi usado

Uma mulher está passando por uma situação difícil com sua irmã por conta de seu antigo vestido de noiva. Segundo ela, a irmã a está pressionando para utilizar seu vestido uma vez que ela não chegou a se casar devido a morte de seu noivo.

De forma anônima a mulher decidiu contar sua história em uma publicação do Reddit, que foi compartilhada pelo The Mirror.

Em seu relato, ela revela que deveria se casar em agosto de 2021, mas o casamento não aconteceu pois seu noivo faleceu em um acidente de carro apenas um mês antes da celebração. Diante do ocorrido, ela voltou a morar com seus pais, mas manteve o vestido de noiva como forma de se lembrar do companheiro.

Recentemente, ela foi surpreendida com um pedido de sua irmã, que se casará em breve. Ela pediu para usar o vestido como uma forma de economizar nos planejamentos de seu casamento.

“Fiquei chocada com o pedido dela, mas não reagi de forma explosiva. Apenas recusei o pedido de forma educada”, revela a mulher.

A família ficou contra ela

Diante da recusa, a mulher afirma que passou a ser alvo de duras críticas da mãe e da irmã, que a acusam de estar “se recusando a ajudar” com o casamento.

“Elas começaram a falar sobre as dificuldades financeiras e disseram que eu poderia ajudar, mas estou me recusando por ser negativa diante da situação. Eu expliquei a elas o valor daquele vestido para mim e elas disseram que o casamento não existiu então não tenho memórias do vestido”, relata a mulher que reforça ter sido difícil ouvir estas palavras.

“Nós discutimos e minha mãe apoiou minha irmã dizendo que eu estava errada. Comecei a sentir que posso estar sendo inútil e agravando a situação da minha irmã e minha mãe insiste que minha decisão pode ser um ‘divisor de águas’ no meu relacionamento com ela e que não ‘posso me dar ao luxo’ de perder mais uma pessoa”, conta.

Ela então questiona os demais usuários da plataforma sobre sua atitude e rapidamente recebeu o apoio unânime: “Você está certa em sua decisão. Fique com a opinião de seu pai, que está ao seu lado, e deixe sua mãe e irmã lidarem com os problemas delas”.

“Elas te deram um ultimato sem respeitar a sua perda. Fique atenta pois elas podem pegar seu vestido sem sua autorização. Esconda o vestido antes que esse casamento aconteça”, sugeriu outra pessoa.

Outros reforçaram que, mesmo sem ter se casado, ela fez lembranças com o vestido: “Você criou memórias com seu vestido de noiva, memórias comprando ele, planejando seu casamento com ele, se vendo casando com o amor da sua vida com ele. Essas são memórias reais e legítimas, elas não têm direito de te tirar isso”.