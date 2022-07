O gato sobe ou desce? O que você vê primeiro nesta imagem revela se você é otimista ou não

O que você vê na imagem acima? Sua primeira percepção da direção em que o gato está andando pode revelar se você é uma pessoa mais otimista ou pessimista.

São apenas duas possibilidades: descendo ou subindo as escadas. Veja novamente e preste bem atenção sobre qual é a interpretação que você tem assim que você bate o olho na imagem:

O que você vê primeiro nesta imagem? (Foto: 9gag)

Segundo o portal New York Post, o teste foi elaborado por especialistas do Mid’s Journal, que divulga diversos testes do mesmo tipo.

Confira o resultado:

Se você viu primeiro o gato descendo

Nesse caso, é bem provável que você encare a vida de forma mais cética e até pessimista.

Essa visão pode ter sido gerada a partir de experiências negativas ou de pessoas que estiveram próximas a você que tinham uma visão dessa forma.

Isso não quer dizer que você não seja capaz de confiar, apenas que precisa fazer diversos cálculos internos antes de se comprometer. Você tem uma tendência a desconfiar de pessoas gentis.

Ao mesmo tempo, você também é uma pessoa muito perspicaz e astuta.

Se você viu primeiro o gato subindo

Caso a imagem que tenha se formado primeiramente tenha sido de um gatinho subindo as escadas, pode ser que você seja uma pessoa que escolha ver o lado bom da vida, sempre otimista.

Você tende a enxergar o potencial das coisas e possibilidades de crescimento, onde quer que você esteja direcionando o olhar.

É bem possível que você tenha tido uma mente treinada para buscar formas de ascender e crescer na vida, por isso você tenta ser sempre sua melhor versão mesmo perante pessoas que não tem a mesma visão.

Tudo isso soma ao fato de que você pode ter grandes ambições na vida. Sendo assim, ninguém, exceto você mesmo, pode te impedir de ir longe.

