Jovem é chamada de gorda e questionada se ‘marido musculoso é ator pago’; caso gerou revolta na web

Uma mulher revidou usuários nojentos que perguntaram se o seu marido musculoso é um “ator pago”.

A usuária do TikTok Alicia McCarvell orgulhosamente enviou uma foto dela e do parceiro Scott enquanto se dirigiam para um casamento, como detalhado pelo site The Sun.

Na postagem, Alicia mostrou a ela e seu parceiro usando toalhas, antes de mostrar eles vestidos com o look para a celebração.

Um perfil escreveu nos comentários: “este é um ator pago?”.

Uma pessoa a defendeu dizendo: “Ele provavelmente está com ela porque ela é uma garota legal. Amor verdadeiro. Bom para eles!”

Além disso, foram compartilhados outros comentários grosseiros.

No entanto, muitas pessoas se emocionaram com seu relacionamento, com uma dizendo: “o jeito que ele olha para você”.

Ela sempre é criticada por estar em um relacionamento com um homem “musculoso” - enquanto ela é, dizem eles, “gorda”.

Em várias postagens, a usuária do TikTok também exigiu que as pessoas parassem de comentar sobre seu corpo porque ela está perfeitamente feliz do jeito que é.

Ela alegou que é questionada sobre se ela está preocupada que ele a traia devido ao seu corpo, ao que ela respondeu “nem um pouco”.

Alicia também afirma que foi perguntada se ela sustentava o marido, para a qual ela disse que eles ganham seu próprio dinheiro.

Ainda de acordo com as informações, Alicia se tornou viral no TikTok ao filmar vídeos de positividade corporal, momentos íntimos entre ela e o marido e suas sessões de ginástica. Confira:

