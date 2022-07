Ela está cansada de encontrar fraldas sujas em sua porta

Uma mulher está completamente irritada com a postura de sua vizinha que, segundo ela, continua deixando fraldas usadas do lado de fora de sua casa.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher procurou o fórum online Mumsnet para desabafar sobre sua situação e pedir um conselho sobre como lidar com o que está acontecendo.

De forma anônima ela escreve: “Minha adorável vizinha acha agradável colocar sacos de fraldas usadas na porta da frente e as deixa lá por até 1 dia inteiro. Posso acreditar que ela faz isso por causa do cheiro das fraldas que é extremamente desagradável”.

“No entanto, caso bata algum vento, as fraldas acabam voando para a entrada da minha casa, onde ficam até que eu as pegue e jogue no lixo. Eu já pedi para ela não fazer mais isso, mas ela disse que não se importa com o que eu penso ou faço”, comentou a mulher.

Ela pediu ajuda

Sem saber como lidar com a situação, uma vez que apenas conversar com a vizinha não foi o suficiente, ela pediu ajuda aos demais usuários do fórum para saber quais são suas opções para resolver o problema.

Rapidamente algumas pessoas afirmaram que a situação toda é completamente “anti-higiênica” e questionaram o motivo pelo qual a mãe se recusa a descartar as fraldas de forma adequada.

“Por qual motivo ela simplesmente não joga as fraldas direto no lixo? O que ela faz é completamente anti-higiênico”, afirmou.

Leia também: Após ser alvo de gritos dos vizinhos, tutor tem medo de sair de casa com seu cão

Outros já afirmaram que, como a porta é dela, ela pode usá-la como bem entender: “É a porta dela. Provavelmente ela não quer deixar o bebê sozinho para colocar o saco no lixo. Ao ar livre não deve cheirar tanto. Eu tentaria não me estressar com isso, se coloque no lugar dela e assuma que ela está repleta de coisas para fazer e tentando lidar com um bebê pequeno”.

“Meu vizinho faz isso e não é algo que me incomoda. Não consigo ver como uma fralda usada pode sair voando”, afirmou outra pessoa enquanto um último comentário finalizou: “Coloque luvas e jogue as fraldas de volta para o jardim dela”.