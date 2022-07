Para se desculpar com o irmão, jovem escreve carta de 434 metros que pesa 5kg

A história da jovem indiana Krishnapriya, de Kerala, repercutiu depois de ela compartilhar a forma como pediu desculpas ao irmão, Krishnaprasad, por não o ter felicitado no Dia Internacional do Irmão. E, o que seria inicialmente uma breve mensagem, resultou em uma carta de 434 metros, com um peso de 5kg.

Segundo informações, a jovem teve a ideia de escrever a carta depois de ter sido bloqueada pelo irmão nas redes sociais. “Comecei a escrever em folhas de tamanho A4, mas logo percebi que seria insuficiente, pois eu tinha muito a transmitir a ele. Então resolvi comprar folhas mais compridas”.

Como você possivelmente deve imaginar, escrever tal texto não foi uma tarefa fácil e Krishnapriya confirmou que levou cerca de 12 horas para expressar tudo que pensava.

“Somos muito apegados e compartilhamos um relacionamento muito amigável. Enquanto crescia, éramos como gêmeos e até usávamos roupas da mesma cor em ocasiões especiais”, ressaltou a jovem.

Será que a iniciativa da jovem deu certo?

Por sorte, todo o trabalho valeu a pena e a jovem conseguiu o perdão do irmão. “Fiquei magoado e desapontado quando ela não me desejou feliz Dia dos Irmãos. Liguei para ela no final do dia, mas ela estava ocupada com o trabalho e encerrei a ligação. Depois disso, bloqueei ela no WhatsApp. [...] Ela deve ter se sentido mal com o que aconteceu e é por isso que ela escreveu a carta. Fiquei muito feliz quando a recebi”, disse o jovem.

E você, teria coragem de escrever uma carta deste tamanho para pedir desculpas a alguém?

