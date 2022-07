Nome de bebê pode colocar um fim ao relacionamento de um casal

Uma mulher ficou completamente irritada com a recusa do marido em aceitar sugestões para o nome de sua filha recém-nascida. Segundo ela, ele está com a ideia fixa de chamar o bebê de Angela.

De forma anônima, a mulher contou sua história no Mumsnet e teve seu relato compartilhado pelo The Mirror. Ela explica que a menina é o terceiro filho do casal, que já tem dois meninos.

“Meu marido fala que o nome dos nossos filhos foram nomes que ele não escolheu, mas aceitou. Isso é errado porque nós dois nos comprometemos com os nomes, não era nossa primeira escolha de forma alguma”.

Após o nascimento da filha, o homem quer um nome simples para a menina, mas a mulher foi completamente contra a sugestão dele: “Angela. Eu não gosto desse nome. Não consigo nem sequer considerar isso. É algo fora de cogitação para mim”, revela a mãe.

Ela quer um nome que seja harmônico

Contando um pouco mais sobre sua família, ela revela que eles têm descendência irlandesa e escocesa, e por tal motivo quer um nome relacionado à sua cultura, principalmente pelo nome de seus outros dois filhos seguirem a mesma linha.

“Ele se recusa a falar sobre qualquer outro nome e continua chamando a bebê de Angela para me provocar! Na noite passada eu disse que ele não iria me intimidar a escolher um nome que não gosto, ainda mais depois que ele voltou a trabalhar apenas 3 dias depois que nossa filha nasceu!”, conta a mulher.

Segundo ela, os pedidos para que o casal escolha logo um nome estão começando a incomodar, ainda mais quando eles claramente estão tendo problemas para decidir.

“Ele sempre quis chamá-la de Angela, e o nome sempre esteve na minha lista de ‘definitivamente não’, eu simplesmente não consigo gostar do nome”, revela.

Para os usuários do fórum, ela pode tentar argumentar com o marido e escolher o nome como um nome do meio: “Use Angela como nome do meio e dê a ela um nome com o qual ambos concordem. Se ele for contra, diga que você escolherá um nome e fará o registro”.