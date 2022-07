Moça é elogiada após escolher namoro de 5 meses ao invés do filho: ‘Fiquei com raiva’ (Reprodução/Pixabay - Peggy und Marco Lachmann-Anke)

Uma mulher de 45 anos fez um relato no Reddit após confronto com o filho, nesta quinta-feira (30). De acordo com ela, seu marido morreu há cinco anos, o que resultou em um estado emocional delicado na vida do jovem de 20 anos.

Segundo a mãe, seu filho a atacava muito no começo, mas melhoraram o relacionamento aos poucos com sessões de terapia. Como forma de levantar bandeira branca, a mulher resolveu custear sua graduação na faculdade e acomodação para que ele pudesse focar apenas em seus estudos. “E funcionou bem, ele é muito inteligente e está indo bem”, disse.

Veja mais: Mulher escolhe namoro de 5 meses ao invés do filho e explica o motivo

Conflito com o filho

Tudo aconteceu após a mulher iniciar um novo relacionamento, não tendo sido bem aceito pelo jovem. De acordo com a mãe, ela visitou seu filho para dar a notícia, mas se decepcionou com o que ouviu. O rapaz a acusou de tentar substituir o falecido pai na vida dele.

“Mas o que realmente me impressionou foi ele dizer que eu estava escolhendo um homem em vez dele e ‘por isso queria que eu tivesse morrido em vez de seu pai’”, desabafou.

“Fiquei com raiva e disse a ele que se é assim que se sente, então talvez devesse me considerar morta, então fui para casa”, desabafou. “Sei que exagerei e liguei quando voltei para casa para me desculpar, fui bloqueada. Me sinto terrível por ter decepcionado meu filho e meu falecido marido”, finalizou.

Reação na rede social

Após finalizar o relato, diversos usuários da plataforma se posicionaram na seção de comentários. Os textos mais votados defendiam a autora do relato, alegando que ela tinha o direito de ser feliz e elogiando-a por seguir em frente.

Nas redes sociais, um dos internautas apontou a reação do jovem como egoísta por não deixar a mãe ir atrás de sua felicidade, tendo em vista que faz cinco anos da morte do pai.