Homem escuta choro vindo do esgoto e bombeiros encontram garoto desaparecido

Um morador do bairro que andava pelas ruas na cidade alemã de Oldenburg ouviu um choro baixo de criança e lhe pareceu que o som vinha de uma tampa de bueiro que dava acesso às galerias de água das chuvas. Sem saber, ele tinha acabado de resolver um mistério que movimentava toda a polícia e corpo de bombeiros da cidade.

Joe (autoridades usaram nome fictício para proteger identidade), de 8 anos, havia desaparecido há mais de uma semana, tendo sido visto na última vez brincando no jardim de sua casa.

O bueiro ficava a apenas 300 metros da casa de onde ele havia desaparecido, e rapidamente uma intensa corrida contra o tempo reuniu policiais, bombeiros e especialistas em operação de resgate para vasculhar os esgotos em busca do garoto.

Drones adaptados varreram as tubulações e o garoto foi encontrado dentro de um dos canos, nu, desidratado, mas sem ferimentos. Imediatamente socorristas entraram no cano e pegaram o garoto, que foi levado ao hospital com sinais de hipotermia.

A polícia classificou o salvamento como “sorte absoluta”, pois era o último lugar que teriam pensado em procurá-lo.

Os agentes ainda não sabem como ele foi parar no esgoto, mas descartaram que ele tenha sido levado para lá por algum adulto. O mais provável, segundo eles, é que ele tenha entrado na tubulação enquanto brincava e se perdeu no interminável labirinto de tubulações que corta a cidade.

Suas roupas foram encontradas por robôs com câmeras que varreram todo aquele setor de tubulações e estava em um cano de apenas 60 centímetros de diâmetro, indicando que o pequeno Joe se arrastou por aquele cano até chegar a uma tubulação maior, onde conseguiu ficar de pé.

Segundo o hospital, o estado de saúde do garoto é estável. (Com Publimetro Chile)