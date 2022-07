Homem é condenado por dopar e estuprar homens héteros no Reino Unido

As vítimas do golpe “boa noite cinderela” de Luiz da Silva Neto não eram mulheres, ou homossexuais, mas homens heterossexuais que ele acreditava que não teriam coragem de denunciar o crime à polícia.

Ele conhecia as vítimas nos bares e pubs de Oxford, na Inglaterra, e batizava suas bebidas para dopá-los. As vítimas acordavam nuas na cama do agressor sem entender o que tinha acontecido.

Pelo menos duas vítimas o denunciaram por estupro em novembro e dezembro do ano passado, segundo o tribunal de Oxford, que nesta semana o considerou culpado e o mandou para prisão.

De acordo com o promotor, a estratégia de Silva para dominar suas vítimas era clara: escolher a vítima, administrar a droga para incapacitar e dominar sua vítima e depois se envolver em atividade sexual com ela, “sabendo que eles não estavam em posição de consentir.”

Uma das vítimas relatou no tribunal que foi beber com Silva e de repente começou a ficar muito cansado e dormiu. Quando acordou, estava nu na cama com o estuprador fazendo sexo oral nele. No dia seguinte, ao sair da propriedade, avistou uma seringa no local onde estavam bebendo e teve então certeza de que havia sido drogado.

A droga usada para dopar as vítimas, segundo o promotor, era o GHB, também conhecido como ‘Boa Noite Cinderela”, que produz efeitos eufóricos e alucinógenos e o permitia ter controle total sobre os desejos de suas vítimas.

Ele foi julgado nesta semana e condenado por administrar intencionalmente uma substância, fazer as vítimas se envolverem em atividades sexuais sem consentimento e estupro. Sua nacionalidade não foi divulgada pelo tribunal.

