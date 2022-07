Um casal tailandês é procurado pela polícia por se filmar fazendo sexo em um popular resort de férias no nordeste da Tailândia e enviar o vídeo para a internet.

A polícia local está atualmente procurando pelo casal que transformou um quarto de resort no distrito de Wang Nam Khieo, em Nakhon Ratchasima, em um cenário de filmagem pornográfica que foi posteriormente compartilhado no OnlyFans.

Casal posta vídeos fazendo sexo em camping e agora pode pegar 5 anos de prisão

A conta OnlyFans do casal cobra aproximadamente 10 dólares por mês para visualizar seu conteúdo, como detalhado pelo site Yahoo.

Depois que seus vídeos se tornaram virais, o casal supostamente excluiu sua conta. Eles criaram uma nova conta, cobrando 50 dólares por mês para acessar 22 de seus videoclipes e quatro fotos.

Os vídeos, que incluíam uma legenda de sua localização e uma vista da floresta, foram condenados por Pongthep Malachasing, presidente da Associação de Promoção do Turismo de Wang Nam Khiao.

“Seu conteúdo sexual é inaceitável e o casal merece ser condenado”, disse Malachasing.

“Não acredito que o dono do resort apoie esses dois criadores, e qualquer pessoa com a mesma ideia precisa parar agora. Quero que as agências relevantes levem o caso a sério e processem o casal para evitar problemas semelhantes no futuro. O povo tailandês deve proteger a imagem de Wang Nam Khiao como uma atração turística cheia de belas naturezas e templos.”

Os proprietários do resort disseram que não tinham conhecimento da pornografia produzida em seu estabelecimento, segundo os investigadores. A polícia local trabalhará com a Divisão de Supressão de Crimes Tecnológicos no rastreamento dos clipes do casal.

Pornografia é considerada crime na Tailândia

Ainda de acordo com as informações, a pornografia continua ilegal sob a lei de crimes cibernéticos da Tailândia. O casal não identificado, acusado de produzir e distribuir pornografia, pode receber até cinco anos de prisão e multa de quase 3 mil dólares.

Em 2020, o governo da Tailândia baniu mais de 100 sites com conteúdo explícito, incluindo o PornHub, levando à prisão de muitos criadores de conteúdo pornográfico.

Texto com informações do site Yahoo!