Ao levar seu buldogue inglês para trabalhar consigo em uma loja, Conny Steyaert jamais imaginou que seu cãozinho estava preparado para pôr a mão na massa. Nelson, o animal de oito anos de idade, já pode ganhar a plaquinha de funcionário do mês. Relato extraído do portal The Dodo.

Vendedora de loja de roupas femininas em mercados ao ar livre e festivais de rua na Bélgica, Steyaert começou a levar seu animalzinho para fazer companhia. Quando ainda era um filhote, Nelson acompanhava sua dona ao trabalho e a ajudava com o controle da ansiedade.

“[Ele] é um cachorro muito sensível”, disse Steyaert ao The Dodo. “É um cachorro tranquilo e muito tranquilo em casa, mas não gosta de ser deixado sozinho.” Segundo ela, Nelson gosta de ficar solto ao ar livre.

Cumprimento aos clientes

Cachorro espera clientes de sua dona na porta da loja para cumprimentá-los com ‘aperto de mão’ (Reprodução/Conny Steyaert)

Para não o deixar sozinho em casa, a dona do pet passou a colocá-lo em um cobertor próprio na frente de sua galeria, enquanto trabalhava. Com o tempo, o buldogue inglês despertou uma atenção diferente dos que passavam na frente da loja.

“O que mais me toca é quando ele levanta a pata para [sacudir] com as pessoas”, disse Steyaert. “Ele sabe como roubar seus corações.”

“Fiquei surpresa com o bom, amoroso e tranquilo cachorro que Nelson era com as pessoas no trabalho”, disse Steyaert. “Mas fiquei mais surpresa com o comportamento das pessoas. Nunca pensei que pedestres acariciassem o cachorro de um estranho com tanta frequência.”

“Muitas pessoas tiravam fotos dele e diziam que cachorro lindo e doce ele [era]”, continuou Steyaert. “Alguns até traziam um presente para ele.”

Assista ao vídeo de Nelson abaixo:

Luz na vida dos outros

Ao ganhar o carinho dos clientes, Nelson já marcou a passagem de muitas pessoas em frente à loja onde sua dona trabalha. Além de ter feito grandes amigos, o animalzinho já até serviu como consolo para algumas pessoas.

“Um dia, uma garota estava passando por [nosso estande] e parou para me perguntar se ela poderia acariciar Nelson”, disse Steyaert. Contudo, quando Steyaert concordou, a garota começou a chorar. Seu buldogue havia falecido recentemente e ter aquela troca com Nelson a fez sentir-se melhor.

“Ele é meu melhor amigo, sempre ao meu lado”, disse Steyaert. “[Ele] mudou minha vida”, afirmou a dona do pet, sortuda por poder ter Nelson em sua vida.