O funcionário não identificado, que parece trabalhar em um supermercado nos EUA, revelou uma situação embaraçosa que ocorre constantemente e que acabou viralizando nas redes sociais.

O trabalhador, conhecido apenas online como Droolycat, criticou os clientes que utilizam nomes falsos em entregas (delivery ou retiro na loja), o que significa que a equipe precisa confirmar a informação.

Ele postaram no Reddit: “Eu sempre tenho medo de entregar o pedido de outra pessoa. Por isso, é preciso confirmar mesmo que seja uma situação embaraçosa”.

Como detalhado pelo site The Sun, a situação ocorre de forma frequente, onde clientes optam por nomes aleatórios, inclusive com duplo sentindo.

Os funcionários disseram que ler os nomes dos compradores no aplicativo quando eles aparecem para coletar seu pedido pode levar a situações embaraçosas.

Trabalhador de supermercado revela situação embaraçosa que ocorre constantemente e que deixa a equipe ‘revoltada’

Um deles disse: “É engraçado que muitos clientes nunca pensam em entrar no aplicativo e apenas adicionar seu nome real”.

Na mesma postagem na plataforma, outros funcionários da rede Aldi disseram que não confirmam o nome do cliente se for algo “estúpido”.

Um trabalhador postou: “Literalmente não há razão para não usar seu nome real”. Segundo ele, muitos clientes utilizam algumas coisas idiotas no nome do app.

Ainda de acordo com as informações, outros comentaram que adoram mostrar nomes de usuário engraçados para os colegas de trabalho.

Texto com informações do site The Sun