Sogra bate de frente com a nora e afirma que vai usar branco no casamento

Uma noiva ficou completamente sem ação depois que sua sogra anunciou que vai usar um terninho branco em seu casamento, ignorando completamente qualquer possibilidade de trocar a cor de sua roupa.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a noiva conta que está passando por uma situação delicada com a madrasta de seu noivo, que afirmou ter escolhido a roupa para a cerimônia: um terninho branco com detalhes em dourado.

Sem saber como reagir, a noiva decidiu compartilhar sua situação em uma postagem no Reddit, onde pediu ajuda de outras pessoas. Ela explica que tentou ser discreta sobre sua opinião diante da revelação da sogra, que ainda enviou uma foto da roupa escolhida e pediu seu “ok”.

A noiva então decidiu conversar com seu noivo sobre a situação e somente no dia seguinte retornou a mensagem com sua decisão: embora gostasse da roupa ela gostaria que a mulher escolhesse uma cor diferente.

A sogra não gostou da resposta

Apesar de não ter recebido respostas diretas sobre a roupa em questão, a noiva afirma que a sogra “fez sua opinião chegar até ela” de forma indireta.

“Ela enviou um grande artigo para meu noivo e o pai dele. No artigo ela tinha a resposta de oito organizadores de casamentos sobre usar branco em uma celebração. Em uma delas, o organizador disse que por ser um terninho não teria problema a cor”, conta.

“Ela ainda disse que vai encontrar algo que não seja ‘branco’, mas sim marfim, cru ou creme, e terminou dizendo que não vai mais discutir sobre isso”.

Com a posição da mulher, o pai do noivo enviou uma mensagem informando que os noivos “entenderam a mensagem” e que “ela será a única de branco”. Irritada com a situação, ela pediu pela opinião dos demais usuários do Reddit, que afirmaram que a sogra será a piada da noite.

“Deixe ela usar o terninho, ela é a única que vai parecer uma ‘palhaça’ e que vai ser atacada durante todo o casamento. Todos sabem que não é correto usar branco se você não é a noiva”, afirmou uma pessoa.

“As pessoas que te conhecem e te amam vão rir dela. Ela estará apenas em algumas fotos e você poderá ignorá-la”, comentou outra.