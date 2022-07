Mulher fica arrasada ao descobrir que a irmã deu ao filho o nome de seu falecido marido

Uma mulher ficou arrasada diante da atitude de sua irmã que a surpreendeu ao nomear o filho. Segundo ela, a mulher não pensou duas vezes antes de apresentá-la ao sobrinho que tem o mesmo nome de seu falecido marido.

Conforme a publicação feita por ela no Reddit, a situação a pegou completamente desprevenida, já que a irmã e seu namorado não falaram com antecedência qual seria o nome do filho.

De forma anônima, a mulher conta que está grávida de 8 meses de seu primeiro filho, que é um menino. Há 3 meses ela precisou lidar com a perda de seu marido, que morreu ao servir no exército. Por conta disso ela decidiu se mudar temporariamente para a casa de seus pais para ter o apoio deles ao lidar com o luto e com a fase final da gestação.

“Minha irmã mais nova, Kayla, deu à luz há cinco dias. Ela e seu namorado também moram com nossos pais. A casa deles é muito grande e eles me receberam aqui porque eu estava mal em ficar sozinha e meus pais me ofereceram apoio”, conta a mulher.

Ela se surpreendeu ao descobrir o nome do sobrinho

Em seu relato, a mulher conta que seu filho receberá o nome de Alex Rodrigo, sendo que Rodrigo seria o nome do meio em homenagem a seu falecido marido.

“Por outro lado, minha irmã nunca discutiu nomes de bebês comigo ou com nossa família, mas sempre disse adorar nomes hispânicos. (somos americanos, mas meu marido era mexicano)”, relata a jovem mãe.

“Ontem ela voltou para casa com seu bebê e nos apresentou ao ‘baby Rodrigo’. Eu comecei a chorar no mesmo momento e disse o quão horrível ela era por fazer aquilo. Fui consolada pela minha mãe, que disse à minha irmã que ela não deveria ter usado o nome”.

Por sua vez, ela afirma que a irmã retrucou dizendo que ela não tem direitos sobre o nome e que por ser comum ela decidiu utilizá-lo. “Ela disse que como vou usar como nome do meio isso não seria um problema”.

“Eu disse a ela para mudar o nome para qualquer outro que ela quisesse, mas ela retrucou me chamando de idiota. Sou errada por reagir assim?”, questionou a mulher.

Para os usuários do Reddit, a errada não é ela: “O filho de sua irmã ainda não tem uma identidade. Ela parece ser egoísta e dificilmente mudará o nome. Por favor, volte para seu apartamento antes de dar à luz. Sinto muito pela sua perda”.