Ela caiu no sono enviando mensagens de texto e seu bebê morreu afogado

Após cinco meses de investigações, a justiça dos Estados Unidos determinou que a mãe de um bebê dormiu após enviar mensagens de texto e esqueceu a criança em uma banheira, o que resultou na morte da criança. O fato ocorreu no final de janeiro deste ano, na cidade de Round Rock, no estado do Texas.

De acordo com o detalhado pelo portal Publimetro, a investigação afirmou que durante um período de 5 minutos a mulher esteve conectada trocando mensagens, e por cerca de 10 esteve inativa.

Acredita-se que durante este intervalo, ela tenha dormido, período que resultou na morte da criança, cuja identidade e idade foram preservadas.

Um veículo local afirmou que quando a mulher despertou correu até a banheira e encontrou a criança submersa na água. O laudo médico do condado de Travis determinou que a causa da morte foi por afogamento e que aconteceu por um acidente.

De toda forma, a jovem mãe, de 21 anos, segue detida e à disposição das autoridades americanas.

Não há atualizações do caso até o momento.

Outro caso da vida real

Menino de 5 anos morre após ser esquecido por mãe em veículo Reprodução

Um menino de 5 anos morreu na cidade de Houston, nos Estados Unidos, após ser esquecido pela mãe trancado em um veículo. O fato foi compartilhado por Ed Gonzalez, que é xerife do condado de Harris.

Segundo informações, mãe e filho retornaram de uma loja, local que tinham ido para comprar itens para a festa de aniversário de sua outra filha, de 8 anos, porém, quando chegaram em casa, a mulher, cuja identidade não foi revelada, esqueceu a criança sentada em sua cadeira, com o cinto de segurança colocado.

Cerca de três horas depois, a mãe percebeu que o filho não estava em casa e quando foi revisa…

