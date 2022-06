Vídeo mostra pescador dando de cara com três cobras sucuris

Esta semana, um pescador conhecido como Beto Gaspar gravou encontros impressionantes com a natureza durante uma pescaria no Rio Paraná, em Porto Rico.

Em seu barco, ele conseguiu encontrar três sucuris, a espécie que também é conhecida como anaconda no mundo todo e é classificada como a maior cobra do Brasil.

“Tive o privilégio de filmar 3 sucuris aqui no Rio Paraná, na cidade de Porto Rico, lugar onde eu moro e amo!! Coisa pra se ver 1 vez na vida, cena extremamente rara!! Obrigado meu Deus pelo presente”, agradeceu Gaspar.

Acompanhado de um amigo, o pescador flagrou primeiro uma sucuri e durante o trajeto encontraram outras duas. De acordo com o portal TN online, a experiência com a vida selvagem não parou por ai e para a surpresa de todos, eles encontraram ainda três onças nadando no rio.

“A gente teve até que tirar o barco, sair um pouco de lado, para as onças passarem. Foi muito bacana. Ficamos em uma distância de uns 15 metros, porque nós estamos invadindo o habitat delas, e para manter a segurança, mas deu para ver elas, foi muito legal”, comentou.

A suspeita é de que as onças, o felino que possui a mordida mais poderosa entre todos, sejam a mãe acompanhada de dois filhotes, segundo a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Porto Rico.

Esta é a segunda vez que uma sucuri se torna notícia esta semana

Um vídeo que mostrou uma grande sucuri morta na comunidade ribeirinha em Anamã, a 163 quilômetros de Manaus, no Amazonas, também levantou uma polêmica na Internet esta semana.

O graduando em ciências biológicas na Universidade Federal de Goiás – UFG, Matheus Reis, lamentou a morte da cobra com cerca de 6 metros de comprimento e foi criticado nas redes sociais.

No vídeo um morador comenta que uma sucuri pode comer uma pessoa, e vale ressaltar que não existe NENHUM registro comprovado de sucuri comendo um ser humano.

Ele explicou que estas cobras se alimentam maiormente de presas pequenas e não representam riscos aos humanos.

“Mais uma vez a desinformação, misticismo, crendices populares e medo venceram, e mais um animal perdeu sua vida devido a isso. Devemos ficar em levar informação, substituindo respeito pela ignorância, e apoiar projetos de divulgação científica voltados para essa área”, escreveu.

No entanto, as criticas começaram a surgir e o assunto foi muito comentado, dividindo as pessoas entre os que apoiam a defesa dessas espécies que podem desaparecer e quem leva em conta a situação dos ribeirinhos que abateram o animal.

Muitos especialistas saíram em defesa de Matheus, como o biólogo César Favacho, que também se posicionou a favor da preservação destes animais, que tendem a diminuir cada vez mais.

“A morte de um animal desses nunca deveria ser normalizada, mesmo que as pessoas da região não tenham acesso às informações corretas. A culpa não é de quem mora lá, mas sim dessa falta de acesso à informação. Muita gente tem tentado mudar isso, com projetos de educação, sobre os animais e a natureza, que vão até as comunidades para falar sobre coisas como essa da sucuri. Ainda temos um LONGO caminho pela frente, mas dá pra melhorar”, escreveu.

O biólogo Henrique, conhecido como o biólogo das cobras, também comentou o caso em seu canal do YoTube.

