Vídeo de frentista de posto de gasolina dando banho em morador de rua leva as redes à loucura

Bombou nas redes sociais um vídeo onde um frentista de um posto de gasolina ajuda um morador de rua a tomar banho com uma esponja, água, sabão e um regador cheio de água.

O ‘banho público’ aconteceu em Padre Miguel, na zona oeste do Rio de Janeiro. As imagens é possível ver o frentista ensaboando o morador de rua com a esponja, enquanto ele levanta os braços.

O morador de rua está vestindo apenas uma bermuda e um par de chinelos e parece não se incomodar com o frio que deveria fazer, já que o frentista está todo encapotado e até com gorro n cabeça. Uma vez ensaboado, ele usa o regador para lavar o mendigo despejando toda aquela água gelada em sua cabeça. O morador de rua parece feliz com o banho grátis!

Enquanto o frentista trabalha duro na lavagem, um dos colegas, que grava o vídeo, grita para ele: “Isso que é tratamento, hein, moleque”.

Nos comentários, as pessoas elogiaram a atitude do frentista de ajudar uma pessoa em situação de vulnerabilidade social. “Parabéns ao frentista pela ducha”, “Ainda existem pessoas boas. Parabéns” e “Cena linda... que Deus multiplique pessoas com empatia assim.”

O vídeo foi compartilhado na página Bangu ao vivo e em poucos dias teve mais de 5 mil curtidas.

LEIA TAMBÉM: Roubaram até o morto: ladrões desaparecem com carro funerário na Colômbia

PAU DE MENDIGO

Ainda tentando pegar carona na fama que conseguiu após ser flagrado no carro fazendo sexo com a esposa de um personal trainer, e espancado por isso, na cidade de Planaltina, o ex-morador de rua Givaldo Alves se tornou garoto-propaganda de um estimulante sexual chamado “Pau de Mendigo”, produto que, aliás, não tem registro na Anvisa.

Em sua postagem, Givaldo garante que o estimulante tem resultado garantido e que é sucesso de vendas em todo Brasil. A Anvisa informou que está investigando a comercialização do produto.