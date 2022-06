Em um caso inesperado, uma mulher se vingou de um golpista com uma ‘brincadeira maldosa’ e se tornou viral nas redes sociais recentemente.

Becky Parker, de 30 anos, decidiu conversar com ‘Benjamin’ quando ele apareceu sem aviso em sua caixa de entrada do Facebook, alegando vender motores especiais da China com ‘entrega no dia seguinte’.

No entanto, a mulher imaginou rapidamente de que a situação se tratava de um golpe, como detalhado pelo site The Mirror.

Com isso, Becky, que regularmente aconselha as pessoas no trabalho sobre como não cair em golpes, decidiu jogar junto em uma tentativa de impedi-lo de enganar os outros.

Como parte do jogo, quando Becky disse que estava atrás de uma entrega especial, o homem provavelmente pensou que já tinha completado o golpe com sucesso.

Mulher se vinga de golpista com ‘brincadeira maldosa’ e se torna viral nas redes

Segundo o site The Mirror, em vez disso, Becky brincou com ele enquanto tecia um conto elaborado, usando referências do programa ‘Only Fools and Horses’.

Benjamin garantiu a Becky que ele poderia levar o motor da China para a Inglaterra durante a noite se ela gastasse 6.250 libras (quase R$ 40 mil) - apesar do fabricante ter parado a produção em 2001.

Mas o vigarista sem noção estava tão determinado a ganhar dinheiro que as referências passaram por cima deles.

Depois de uma noite de troca de mensagens intensas e quando Benjamin estava prestes a enviar os detalhes do pagamento, ela decidiu encerrar a conversa.

Becky compartilhou a conversa hilária para conscientiza de que há oportunistas em todos os lugares, alertando os outros para ficarem atentos.

Ela disse que se divertiu muito fazendo o golpista de bobo e faria novamente.

Ainda de acordo com as informações, ela recomendou sempre fazer pesquisas sobre uma empresa antes e sugeriu não clicar em nenhum link e não enviar detalhes reais. Confira:

Woman gets her own back on scammer with mischevious Only Fools and Horses prankhttps://t.co/qDqSMemiiI pic.twitter.com/HGQ4RCH6eQ — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) June 28, 2022

Texto com informações do site The Mirror