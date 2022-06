Casal cava buracos para o pet após buldogue jardineiro mostrar sua paixão pelo novo ‘alojamento’

Para o casal Caitlin e Grant, os buracos cavados atrás de sua casa ganharam um novo papel. Ao cavarem uma vala de drenagem nos fundos durante a primavera de 2021, o buraco em questão estava perfeito para o escoamento de água. Contudo, jamais imaginariam ver o local ocupado por seu buldogue, Franklin. Relato extraído do portal The Dodo.

“Enquanto Grant estava cavando a vala de seis metros de comprimento, Franklin simplesmente pulou nela e se deitou”, disse Caitlin ao The Dodo. “Ele continuou se enterrando e, se alguém o pegasse, ele imediatamente pulava de volta.”

O pet foi adotado pelo casal em 2020 e desde então tem feito o papel de companheiro de Caitlin enquanto ela trabalha em casa. O cãozinho costuma participar de todas as atividades realizadas por seus donos dentro de casa. Com a necessidade de cavar buracos, não poderia ser diferente.

Buraquinhos para Franklin

Participativo dentro da família, Franklin adora balançar no balanço da varanda e juntar-se a sua dona para a aula de cerâmica. Enquanto ausente, o cachorro se ocupa cavando nas terras do quintal buracos perfeitamente do seu tamanho.

“Ele é a bolinha de pelos mais fofa e engraçada”, disse Caitlin. “Sua personalidade é muito forte.”

Após tomarem nota da peculiaridade do pet, Caitlin e Grant passaram a cavar diversos buracos novos para as plantas e jardim, embora o foco esteja em Franklin. Sua dona acredita que o cãozinho tem como principal objetivo obter um lugarzinho especial somente dele.

Não importa as motivações do bichinho, sua atitude de se enquadrar nos buracos e se estabelecer por lá resume o tamanho de sua fofura. Franklin ama estar com sua família, mais ainda se tiver a possibilidade de se alojar em um buraco.