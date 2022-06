Atriz pornô é encontrada morta nua e amarrada a árvore em floresta no Japão; suspeito foi preso

A atriz pornô Rina Arano, de 23 anos, foi encontrada morta em uma floresta na cidade de Ibaraki, a 150 km de Tóquio, no Japão. O corpo da japonesa, que estava completamente nua, estava amarrado a uma árvore. Um homem foi preso suspeito pelo crime.

De acordo com reportagens do jornal “New York Post” e do site “Japan Today”, a atriz pornô estava desaparecida desde o dia 8 de junho e só foi encontrada no último dia 14. “Rina Arano estava amarrada sem roupas a uma árvore, e já estava morta há duas semanas”, informou o comunicado da polícia local.

Rina sumiu depois que saiu para se encontrar com Hiroyuki Sampei, de 33 anos. Imagens de câmeras de segurança de uma estação de trem, que fica próxima à casa do suspeito, mostraram quando ela chegou e foi recebida por ele.

Atriz pornô Rina Arano, de 23 anos, foi encontrada morta nua em floresta no Japão (Reprodução/ViralPress)

O jornal “The Sun” destacou que Rina e Sampei se conheceram no Twitter antes do encontro presencial. O celular da vítima também foi achado na residência do suspeito, localizada a menos de 2 km do local em que o corpo foi encontrado.

Por conta das evidências, Sampei foi preso como sendo o principal suspeito do crime. No entanto, ele negou as acusações em depoimento à polícia. O homem confirmou ter levado Rina para a casa dele, mas negou tê-la forçado a ficar no local.

Ele também disse que chegou a algemar a atriz, mas que suas ações tiveram o consentimento dela. Por fim, Sampei ressaltou que ela foi embora sem informar para qual destino iria.

A polícia japonesa informou que as causas da morte da atriz pornô ainda são apuradas. Exames iniciais não mostraram nenhuma lesão no corpo dela.

