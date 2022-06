Viralizou: músico toca no casamento da ex-mulher e não segura o choro; veja vídeo

Viralizou nas redes sociais um vídeo onde um músico da banda mexicana La Fugitiva cai em prantos ao tocar na festa de casamento de sua ex-mulher. A música que estavam tocando no momento em que o músicoi não segura as lágrimas chamava-se, não por acaso, “Você fica melhor com ele.”

Nas imagens, é possível ver inicialmente o trombonista Brian Rodríguez escondido ao fundo do salão tentando enxugar as lágrimas à medida que a música toca. Na letra da canção diz: “Estou quase apagado de sua mente e de seu olhar, não me encontro mais animado como antes como você fazia há muito tempo. É que você voou para outro universo onde o que você quer e mais do que isso, você merece tudo isso, é por isso que outra ilusão veio até você”, diz.

Um dos convidados gravou a cena de Brian visivelmente emocionado e tentando se conter as lágrimas a todo custo, mas foi preciso que seu ex-sogro lhe trouxesse um copo de bebida para acalmar seu coração, ao que ele agradece com uma risada.

No final da contas, o próprio músico resolveu compartilhar o vídeo em sua conta no TikTok, que teve mais de 700 mil visualizações.

Em um dos comentários, uma internauta tenta ver o lado positivo de tudo. ”O bom é que seu ex-sogro ainda gosta de você”, disse @sandra.25martinez. “sinal de que vocês formaram um bom casal para que os pais continuem sendo legais com vocês”, respondeu @selene.lomely.

