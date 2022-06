Vídeo: filhote de jaguatirica é resgatado por barco escolar que levava crianças no litoral de SP

Um barco escolar fazia seu trajeto normalmente com algumas crianças no Rio Boguaçu, em Ilha Comprida, litoral de São Paulo, quando o condutor da embarcação se deparou com um filhote de jaguatirica nadando bem próximo. Por parecer estar cansado, Jean Claude Mendes ajudou o animal a subir no barco com a ajuda de um remo. A cena deixou as crianças que estavam à bordo do barco eufóricas.

Assista ao vídeo a seguir:

@elylopes04 filhote de onça salvo por barco Escolar em Ilha Comprida SP ♬ som original - Ely Lopes

Na postagem, o perfil comenta que seria um filhote de onça. Contudo, a matéria do G1 informa que o animal é uma jaguatirica. A diferença entre os felinos está na pelagem e no tamanho, sendo a jaguatirica um animal menor que uma onça e maior que um gato.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura de SP propõe dar auxílio financeiro para quem acolher pessoa em situação de rua

Segundo Mendes, o animal foi solto em terra firme na direção em que nadava. “Ela estava nadando desesperada. Foi muito bom resgatá-la com a ajuda das crianças, que ajudaram a segurar o remo”, comentou.

De acordo com a Polícia Ambiental, a decisão tomada pelo homem foi correta. Devido à ocorrência, a companhia também informou que equipes iriam monitorar às margens do rio para verificar qualquer movimentação diferente.

Entre os comentários do video, alguns usuários destacaram a felicidade das crianças. “Melhor foi escutar a alegria das crianças, vibrando com o salvamento”. Outra usuária destaca a atitude do condutor: “Obrigada moço que salvou a oncinha, o amor para com o animal é um dos sentimentos mais puros. Será lembrado pra sempre pelas crianças.”

Em nota, Valéria Pontes, diretora do Departamento de Educação de Ilha Comprida, destacou “a experiência ímpar das crianças, a sensibilidade e o respeito pela natureza do piloteiro e a união de todos no salvamento”.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Ele trabalhou 27 anos, sem faltar nenhum dia, e este foi o inusitado presente que ganhou de despedida

⋅ Chefe deixa nota passiva agressiva na porta do banheiro proibindo cocô no trabalho

⋅ Sem saber, noivo utiliza o vestido da noiva para enterrar a avó dela