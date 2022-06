Sem saber, noivo utiliza o vestido da noiva para enterrar a avó dela

Fazendo de tudo para esconder seu vestido de noiva e evitar que o noivo visse a peça antes do casamento, uma jovem acabou se envolvendo em uma grande confusão.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, os esforços da noiva foram frustrados quando o homem encontrou, e utilizou, o vestido de casamento em uma situação trágica.

O caso foi compartilhado no TikTok por Kasia, dona de uma loja de vestidos para noiva. Na publicação ela conta sobre como o noivo precisou correr para pedir um novo vestido para sua noiva depois de cometer um terrível engano.

Ela relata ter recebido uma estranha ligação de um noivo prestes a cair no choro. “Ele estava pedindo desesperadamente para fazermos um novo vestido para sua noiva, exatamente como ela queria e com os mesmos detalhes”.

Sem entender o motivo pelo qual o noivo estava pedindo um novo vestido, ela se questionou se era algum tipo de pegadinha, mas o irmão da noiva esclareceu tudo.

Uma grande confusão

Após a conversa, ela descobriu que o vestido foi encontrado pelo noivo em circunstâncias trágicas. Na ocasião do falecimento do avô da noiva, o homem pediu aos familiares para ser enterrado no terno utilizado em seu casamento.

A exemplo do marido, a avó pediu o mesmo e deixou seu vestido aos cuidados da filha, mãe da noiva. Recentemente, a avó faleceu, e a mãe da jovem pediu ao genro e ao filho que pegassem o vestido de noiva da idosa, que estava guardado em seu closet.

No entanto, ela também ficou responsável por guardar o vestido da filha em algum local onde seu noivo não pudesse encontrá-lo, e optou por também deixá-lo em seu closet.

Leia mais: ‘Sei que minha cunhada vai estragar meu casamento’, afirma noiva em desespero

Sem saber da informação, o homem e seu cunhado buscaram o vestido no armário, mas acabaram pegando o errado. “Eles não sabiam que os dois vestidos estavam guardados no armário e deixaram a peça na funerária. Agora a noiva não sabe que a avó foi enterrada com seu vestido de casamento”.

Eventualmente a noiva foi informada do incidente, e acabou recebendo a notícia de que não seria possível conseguir um vestido igual ao anterior por conta dos prazos dos fornecedores.

No entanto, tudo acabou dando certo já que o vestido antigo não poderia ser usado uma vez que seria muito pequeno para a noiva, que descobriu estar grávida. “Ela ficou emocionada ao receber um vestido novo, que se adaptou com as novas formas de seu corpo”, finaliza Kasia.