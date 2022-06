Pendurado em nota, aluno propõe desafio de Mortal Kombat ao professor para fechar semestre

Com o semestre chegando ao fim, vale tudo para tentar recuperar a nota e evitar as aulas de recuperação, como trabalhos extras, apresentações ou o bom e velho choro por meio ponto. Mas um estudante encontrou uma forma inusitada de fechar o semestre sem ter que estudar mais: desafiou o professor para um jogo de videogame de Mortal Kombat, valendo a nota do semestre.

Se a proposta do aluno era absurda, a resposta do professor deixou a todos de boca aberta: ele aceitou o desafio!

Um vídeo postado no TikTok pelo professor mostra os momentos tensos do duelo entre duas gerações de gamers.

Para desgosto do aluno, o Mortal Kombat é um jogo que foi lançado na década de 90 e atualizado em novas versões desde então, então o professor, notadamente mais velho, teve muito anos extras para dominar a técnica e deu uma “surra’ em seu oponente.

O professor propôs outra partida: “O dobro ou nada”, mas o rapaz não conseguiu vencer a experiência do professor.

O aluno aceitou a derrota com bom humor e até posou ao lado do telão para a gravação do vídeo.

Em sua conta no TikTik, @profejuanji destaca as vantagens que os alunos dele possuem em ter um professor millenial que leva videogame para a universidade e compartilha com os alunos. Em um dos vídeos, ele mostra os alunos jogando no último dia de aula, para desestressar um pouco. Sua conta na rede social já conta com mais de 1 milhão de seguidores. (Com informações do Fayer Wayer)

