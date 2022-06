Noiva se revolta com a roupa dos convidados e afirma que eles a ‘ofuscaram’

Uma mulher ficou completamente enfurecida com a postura da noiva de seu primo que acusou a ela e sua família de “tentarem ofuscar seu brilho” durante o casamento. Segundo a mulher, eles apenas seguiram o código de vestimenta imposto pela noiva nos convites.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a prima do noivo decidiu compartilhar no Reddit uma situação desconfortável que aconteceu durante o casamento.

“Minha família e eu somos da Albânia, mas moramos nos EUA. Recentemente meu primo David se casou com sua esposa, Lizzie. Nós sempre fazemos uma série de preparativos para os casamentos e temos uma série de tradições que Lizzie não gostou e se recusou a manter”.

Segundo ela, os convites da celebração foram enviados pelo correio e continham diversas regras como proibições sobre crianças, código de vestimenta black tie e a proibição de levar acompanhantes que não sejam aprovados pelos noivos.

“Para começar, pensei que meu noivo seria incluído, mas meu primo disse que a noiva não aprovou e eu insisti em levar meu noivo porque ele está a mais tempo na família do que ela. Por fim, ele disse para deixar isso para lá e apenas suportar a situação por ele”.

A festa não foi como o esperado

Em seu relato, a prima do noivo conta então que as recusas da família da noiva em acatar algumas tradições de sua família geraram uma série de questionamentos entre seus familiares, mas mesmo com diversas conversas eles não conseguiram chegar a um acordo.

Durante a festa, no entanto, eles foram surpreendidos ao descobrir que a maioria dos familiares da noiva não seguiu o código de vestimenta proposto por ela nos convites.

“Apesar do traje black tie, a maioria da família da noiva estava de calça jeans e camisa de flanela, enquanto as mulheres usavam vestidos simples. Nosso lado da família respeitou o código solicitado por ela”, conta.

Ela reforça que na recepção do casamento a família da noiva fez tudo o que estava ao alcance deles para evitar qualquer menção à cultura de sua família, incluindo proibir a banda de tocar músicas tradicionais de sua cultura.

“A noiva ainda reclamou que nós a ofuscamos por conta de nossos trajes formais e ficou fazendo birras e dizendo que somos desrespeitosos! Ela até afirmou que a irmã do meu primo estava parecendo uma ‘acompanhante de luxo’. Depois de diversos insultos, eu não aguentei”, afirmou a mulher.

“Disse a ela que se ela não queria ser ofuscada que se vestisse de acordo com a ocasião e não com um ‘vestido de vovó' para estar mal vestida em seu próprio casamento. Toda a minha família ficou ao meu lado, menos David que defendeu sua esposa”.

Para os usuários do Reddit, a mulher estava em sua razão quando argumentou contra as ofensas feitas pela noiva: “Imagina se arrumar toda para depois descobrir que eles queriam apenas ‘jeans sem rasgo’”, afirmou uma pessoa.

“Black tie significa smoking e vestidos longos. É muito mais formal que um casamento comum onde um terno já basta”, afirmou outra.