Mulher obriga filho a comer em pratos sujos após comportamento do adolescente (Reprodução/Pixabay - Achim Thiemermann)

Identificada como u/aitadirtydishes, uma mulher, de 45 anos, desabafou no Reddit após enfrentar certo episódio em casa com o filho, de 17 anos. Segundo o relato feito nesta terça-feira (28), ela afirmar ter sido uma batalha.

“Amo meu filho mais velho, mas ele age assim. Nossa família alterna tarefas – cozinhar, lavar louça, limpar áreas comuns... são feitas por cada membro da família em dias diferentes”, iniciou.

Segundo o relato, o filho mais velho odeia tarefas e sempre procura um jeito de não as realizar. “Tem sido uma batalha constante. Os pratos são os piores. Ele enche demais a máquina de lavar louça. Simplesmente pega em qualquer panela que coloca na frente”, contou.

A mulher relata que o filho também não lava os pratos, então saem sujos e empastados de comida. Se querem comer no dia seguinte, precisam lavar as louças novamente na mão. De acordo com a mãe, o adolescente não se importa quando é corrigido, dá um sorriso e explica que a máquina já higienizou. A mulher diz que “ele sabe exatamente o que está fazendo.”

Atitude da mãe dentro de casa

Certa tarde, após o jovem lavar as louças, como de costume, a mulher foi fazer o jantar. De acordo com ela, todos os pratos ainda estavam na máquina de lavar louças, ainda sujos. Ela tinha trabalhado durante o dia e se sentiu exausta com a situação.

“Sinceramente, chorei vendo essa m*rda. Eu não tinha energia para fazer o jantar, muito menos lavar uma carga inteira de pratos primeiro. Chamei calmamente meu marido e ele se ofereceu para lavar à mão os pratos que eu precisava. ‘Momento da lâmpada’. Eu disse a ele: ‘Sim, por favor, mas apenas pratos suficientes para preparar a comida e servir a todos, menos ao filho de 17 anos’. Fiz o jantar e chamei os pequenos para comer”, escreveu.

A autora do relato contou que o filho adolescente sentou-se e percebeu sua mesa vazia. Ele questionou sobre onde estavam seus talheres, prato e copo de água. Como resposta, a mãe apontou para a máquina de lavar louças e disse: ‘Esta noite você vai comer da louça que lavou. Pode escolher.’”

“Ele ficou pálido e começou a protestar que era nojento. Eu rapidamente o interrompi e o lembrei de que a lava-louças os higienizava. Meu marido me apoiou. Se ele quiser comer esta noite, ele comerá dos pratos que ‘lavou’”, desabafou.

Segundo a mulher, seu filho reclamou e disse que lavaria seus talheres. Contudo, a mãe o impediu e solicitou que ele comesse na louça da máquina, caso contrário não comeria.

“Ele gritou e falou que faria sua própria comida, mas eu neguei. Eventualmente, ele cedeu, encontrou os pratos menos nojentos e comeu seu jantar em silêncio. Me senti mal – ele parecia tão doente e enojado. Mas estava cansada dele perdendo tempo, água e detergente. E funcionou! Seus pratos saíram impecáveis depois. Nem um pontinho”, escreveu.

“Mas como eu disse, ele ainda está furioso e eu me sinto mal agora que acabou. Estou farto da incompetência armada. Ele não percebe que sua preguiça ferra todo mundo na casa”, finalizou.

