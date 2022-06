Mãe se enfurece ao descobrir que entregador tirou fotos de sua filha

Uma mãe ficou em estado de alerta depois que um entregador teria pedido para sua filha adolescente “sorrir para a câmera” ao fotografá-la após uma entrega.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher ainda afirma que o entregador pediu a jovem para “dar um sorriso” enquanto tira fotos para anexar ao comprovante de entrega.

Em uma publicação realizada no Mumsnet, a mulher explica que não estava em casa no momento da entrega e que, embora não se importe com fotos comprovando a entrega dos pacotes, agora teme que o entregador tenha tirado mais de uma foto de sua filha adolescente.

“Depois de tirar a foto do comprovante de entrega, que eu recebi por e-mail, ele virou a câmera e tirou outras duas fotos da minha filha. Na primeira ele pediu a ela para sorrir e na segunda para ‘mostrar alguns dentes’ para a câmera”, relata a mulher.

Ela ficou preocupada com a situação

Continuando seu relato, a mãe conta que sua filha não soube como reagir diante da situação. “Ela foi pega de surpresa e ficou para enquanto ele tirava as fotos e ia embora. Assim que soube eu abri uma reclamação por e-mail, mas agora estou me perguntando se não exagerei”.

“Minha filha estava tomando sol quando a entrega chegou, então estava de top e saia na ocasião”, conta a mulher.

Ela ainda relata que na foto, recebida por e-mail, é possível ver somente os pés da adolescente e o pacote. “O que me preocupa são as outras fotos. Honestamente, isso me assustou. É um cara desconhecido que agora tem fotos da minha filha e o nosso endereço!”.

Além disso, a filha da mulher também passou a se comportar de maneira “agitada e estressada” após o incidente.

Para os usuários do fórum, a mulher teve razão em reclamar do comportamento do entregador: “Isso não foi apropriado de forma alguma! Deve ter sido horrível para sua filha”.

“O cara precisa levar uma bronca e ser orientado sobre como lidar com os clientes de forma apropriada”, afirmou outra pessoa.