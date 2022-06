Jovem sai de férias sem permissão dos pais e tem surpresa ao retornar: foi expulsa de casa

A história de María Camila, uma jovem colombiana, repercutiu internacionalmente após ela compartilhar um vídeo em que contou sobre uma surpresa que teve ao retornar de suas férias com o namorado: ela encontrou suas coisas em sacos de lixo e foi expulsa de casa.

Segundo informações compartilhadas, a jovem viajou para a praia por alguns dias com o companheiro, decisão tomada em discordância com os pais, o que teria gerado revolta.

“Chego em casa e encontro todas as minhas roupas em sacos de lixo. [...] Me mandaram embora, agora não sei para onde vou”, escreveu a jovem em seu vídeo. Assista abaixo. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

Você pode se interessar por:

“Tive que ir ao ICBF [Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar”, disse a jovem, cuja função da entidade é trabalhar “para a prevenção e proteção integral da primeira infância, infância e adolescência, o fortalecimento de jovens e famílias na Colômbia, proporcionando atenção especialmente àqueles em condições de ameaça, inobservância ou violação de seus direitos”.

Jovem encarou situação com humor

Embora a difícil situação que enfrentava, após os pais não aceitarem que ela tenha viajado à praia com o namorado, María encarou a situação com bom humor e respondeu à proposta do companheiro para passar uma temporada em sua casa até que tudo se resolva. “Apareceu o namorado. Sim, meu amor, aqui vou eu. Para ser sua nova carga”, escreveu.

Como muitos devem imaginar, o caso dividiu opiniões entre os internautas, alguns incentivando a jovem a deixar a sua casa e outras criticando as atitudes dos pais de Camila.

+ ALÉM DO CASO DA JOVEM QUE VIRALIZOU, CONFIRA TAMBÉM: