Chefe deixa nota passiva agressiva na porta do banheiro proibindo cocô no trabalho

Os trabalhadores ficaram chocados por causa de um bilhete passivo-agressivo deixado na porta do banheiro de uma empresa por um chefe – proibindo fazer cocô no trabalho.

E não é surpresa que a situação tenha causado bastante polêmica quando foi compartilhada no Reddit, como detalhado pelo site Daily Star.

Impresso em um pedaço de papel branco, a mensagem direcionada aos trabalhadores do local informava: “Este banheiro é SOMENTE para o número 1″.

O gerente do escritório avisou que só é permitido fazer xixi no local designado.

“Se precisar de mais alguma coisa, use os banheiros no andar de cima ou no anexo”, completava o texto.

Segundo o site, a nota terminava com um emoji de cocô piscando para realmente definir o tom.

Alguns usuários da plataforma Reddit não pareciam muito felizes com as exigências do gerente.

Uma pessoa revoltada com o caso disse: “Eu faria do meu objetivo de vida cagar algo horrivelmente sujo lá, diariamente”.

Outra pessoa zombou: “Eu literalmente segurava minha merda matinal só para fazer cocô lá”.

No entanto, outros sentiram que a proibição de fazer cocô no banheiro não era uma ideia tão ruim, afinal.

Um usuário escreveu: “E se os banheiros tiverem um problema e forem muito propensos a entupir?”

Ainda de acordo com as informações, outra pessoa observou: “Você não odeia aquele colega de trabalho que simplesmente deixa o banheiro podre?”.

