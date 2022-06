Baleia é atropelada após ser perseguida por barco; tripulantes ‘apenas riam’

Um veleiro se chocou com uma baleia após persegui-la nas águas do Canal de Beagle, na região da Patagônia, na Argentina. Apesar de ter ocorrido em abril deste ano, uma gravação do atropelamento tornou-se viral recentemente.

Os tripulantes do veleiro, segundo a Associação de Funcionários e Advogados dos Direitos dos Animais (Afada), “apenas riram” do atropelamento. O veleiro foi identificado como Inismara Rey 34586 pelo Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Argentina.

No registro, é possível ver o barco acelerar em direção ao animal. Em seguida, o veleiro atinge a baleia. O atropelamento aconteceu na província argentina de Tierra del Fuego, no estreito Beagle que separa a Argentina do Chile.

Medidas a serem tomadas contra os responsáveis pelo atropelamento

De acordo com a Associação de Funcionários e Advogados dos Direitos dos Animais (Afada), o órgão irá “tomar medidas legais contra os responsáveis que abalroaram uma baleia. Um evento inédito”. “Eles apenas riram e se afastaram do local”, afirmou a organização em nota, divulgada pelo jornal La Nación.

Segundo o jornal O Globo, a Afada pontuou que “falta de regulamentação no âmbito do bem-estar animal como resultado do incidente ocorrido no Canal de Beagle” além de apontar a necessidade de uma lei que “proteja e melhore as condições de vida dos animais.”

O órgão sinalizou a necessidade de realizar denúncias em casos parecidos. Pois, nesta situação, é “essencial no caso de a baleia aparecer encalhada”, além de as instituições que monitoram a região poderem identificar e comprovar os danos sofridos pelo mamífero.

