Vídeo flagra momento em que mãe com criança de colo enfrenta águia em esforço para salvar ganso de estimação; confira

Cait Oakley foi aclamada como uma heroína depois que o vídeo de seu ousado resgate de Frankie, o ganso da família, se tornou viral nas redes sociais.

Como detalhado pelo site The Mirror, a mãe de três filhos foi capturada em uma câmera de segurança do lado de fora de sua casa enquanto corria para resgatar Frankie, no Canadá.

O confronto aconteceu com Cait tentando afastar a águia e ainda segurando seu bebê de quatro meses.

Nas imagens, a águia pode ser vista agarrando o ganso pelo pescoço e arrastando-o para o chão enquanto Cait pode ser ouvida gritando ao fundo.

“Solte, solte! Devolva meu ganso!” ela diz à águia.

Vídeo flagra momento em que mãe com criança de colo enfrenta águia em esforço para salvar ganso de estimação

Mais tarde, ela compartilhou o clipe no TikTok e explicou: “Perdemos três galinhas na última semana”.

“Mamãe urso no meio da amamentação protegendo sua doce Frankie.”

Ainda de acordo com as informações, Cait foi elogiada como uma “mãe heroína” por ser multitarefa e manter seu animal de estimação seguro.

Com isso, o vídeo se tornou viral rapidamente nas redes sociais. Confira o registro:

Texto com informações do site The Mirror